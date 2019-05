Stunes Isene viste lovende diskos-takter i Diamond League

Diskoskaster Ola Stunes Isene har så langt hatt en kjempesesong. I torsdagens Diamond League-stevne ble 24-åringen nummer fire med et bestekast på 66,65 meter.

Det var 1,13 meter bak Isenes personlige rekord, som ble satt i april.

Isene innledet konkurransen med 64 meter etterfulgt av 63,66. Deretter ble det to døde kast før diskosen landet på 63,97. I siste kast fikk nordmannen det virkelig til å klaffe og sikret seg fjerdeplassen foran Ehsan Hadadi fra Iran.

Hjemmehåpet Daniel Ståhl var i en klasse for seg og seiret med et kast på 69,57. I tillegg hadde svensken et dødt kast på rundt 73 meter, noe som hadde vært nærme verdensrekorden til Jürgen Schult på 74,08 fra 1986.

Fedrick Dacres ble nummer to med 68,96, mens østerrikske Lukas Weißhaidinger tok tredjeplassen med et kast på 66,97.

