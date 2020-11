Sturla Holm Lægreid med sensasjonell seier på 20-kilometeren i Kontiolahti

Med totalt 20 av 20 treff vant Lægreid. Johannes Thingnes Bø sikret dobbelt norsk.

For da det så ut til at Thingnes Bø gikk mot seier, skjøt Lægreid sitt fjerde fulle hus for dagen, og gikk ut fra siste skyting med en ledelse på 36,3 sekunder foran lagkameraten.

I mål hadde 23-åringen tapt en god del for Thingnes Bø, men han passerte uansett målstreken med en ledelse på 19,6 sekunder.

Erik Lesser fra Tyskland tok tredjeplassen.

- Har ikke gått opp for meg

Dermed dukket det opp en svært blid fyr til intervju med NRK like etter løpet.

- Det har ikke helt gått opp for meg hva som skjer nå. Jeg svever fortsatt høyt der oppe, sier Lægreid.

- Det var sykt å høre ute i løypa der at jeg plutselig lå jevnt med Tarjei og Johannes, og plutselig ledet jeg løpet og!

- Stor dag for laget

Til tross for å ha blitt slått av Lægreid med 19 sekunder var også Thingnes Bø fornøyd med dagens løp, og han var ganske så imponert over sensasjonsmannen.

- Det er rart å bli slått av en som er yngre enn meg, men det måtte komme. Han har vært helt rå, det er helt utklassing, sa stryningen etter løpet om dagens vinner.

Storebror Bø hadde ikke en like god dag i løypa, og med to bom på siste skyting endte 32-åringen med totalt tre bom. I skrivende stund ligger han på en 12. plass i mål, men han viser imidlertid glede på lagkameratens vegne.

- Det er en stor dag for laget, og enda større for ham, sier Tarjei Bø til NRK.

Dobbelt norsk

Fra startnummer 26 gikk Johannes Thingnes Bø tøft ut på 20 kilometeren i Kontiolahti, men med én bom på første skyting holdt det ikke for stryningen, som måtte ta til takke med andreplassen.

Sturla Holm Laegreid tok teten ut fra både andre og tredje skyting etter å ha skutt tre fulle hus.

- Det er helt vanvittig! Det er helt utrolig! utbrøt NRK-kommentator Stabrun Smith etter hans tredje fulle hus.

Og på fjerde skyting gjorde Laegreid nok en gang ingen feil, og gikk ut i en ledelse som holdt helt inn.

