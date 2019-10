Sturla Ottesen ble kåret til årets talent i PostNord-ligaen

Kjelsås-forsvareren gikk hele veien til topps i kåringen.

Forsvarstalentet Sturla Ottesen (18) er kåret til årets talent i PostNord-ligaen. Etter en svært sterk sesong for Kjelsås, mottok Ottesen prisen lørdag før serieavslutningen i PostNord-ligaen.

18-åringen og hans Kjelsås var lenge med i kampen om opprykk til Obosligaen, men måtte til slutt se seg slått av Grorud. Kampen om andreplassen, som sikrer kvalifiseringsplass, ble vunnet av Åsane, mens Kjelsås endte som nummer tre.

Roses av landslagssjefen



Kjelsås-spilleren høster ros av G18-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen for sine prestasjoner.

- Så sent som i fjor høst var det guttefotball som var arenaen for Sturla. Gjennom hardt og systematisk arbeid i vinter og vår hoppet han nærmest bukk over juniornivået, og gikk rett inn på Kjelsås seniorlag - hvor han som fast inventar i startelleveren har kjempet i toppen i PostNord-ligaen gjennom hele sesongen. Fremgangen hans i Kjelsås har blitt belønnet med hele sju landskamper i sommer og høst, og han var én av to spillere som startet samtlige tre kamper da Norges G18-landslag nå i oktober tok seg videre i EM-kvalifiseringen, sier Johansen til fotball.no.

- Sturla er enda en ny forsvarsspiller fra Kjelsås som blir landslagsspiller, og sesongen hans i år er et nytt bevis på hvordan PostNord-ligaen utvikler unge spillere opp til et høyt både nasjonalt og internasjonalt nivå, sier han videre.

Kandidatene til årets talent er nominert av trenerne i divisjonen. Ottesen var en av tre finalister i kåringen, og vant foran Åsanes Ole Martin Kolskogen og Stjørdals-Blinks Robert Williams.

Vises hos Direktesport

PostNord-ligaen vises live hos Nettavisen Direktesport, sammen med en lang rekke av annen sport.

Lørdagens dramatiske seriefinale ga mange seere, og ble i tillegg fulgt i et eget målshow med fotballeksperter.

Se i opptak: Målshow fra serieavslutningen



Gjev pris

Ottesen får 20.000 kroner, og føyer seg samtidig inn i rekken av flere lovende unge spillere som har vunnet prisen tidligere.

Forrige sesong var det daværende FFK-spiller Thomas Rekdal som vant, mens Markus Solbakken gikk til topps i 2017.

Vinnere av årets talent:

Sturla Ottesen, Kjelsås (2019)

Thomas Rekdal, FFK (2018)

Markus Solbakken (2017)

Kasper Nissen, Nest Sotra (2016)