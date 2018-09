Sturridge-perle reddet poeng for Liverpool

Eden Hazard så lenge ut til å bli matchvinner for Chelsea, men minuttet før slutt reddet innbytter Daniel Sturridge 1-1 for Liverpool med et stjernetreff.

Det ene poenget betyr at Liverpool er a poeng med serieleder Manchester City som slo Brighton tidligere lørdag. De røde fra Anfield måtte gi fra seg tabelltoppen, men er kun bak på målforskjell.

Chelsea er to poeng bak tetduoen, og de tre topplagene i Premier League har fortsatt ikke tapt denne sesongen.

– Det var et flott mål. Gutta jobbet utrettelig hele kampen og skapte mange sjanser. Det var godt at jeg traff mot slutten, og det godt å få med seg noe fra kampen, sa Daniel Sturridge til BT Sport etter å ha berget ett Liverpool-poeng.

Manager Jürgen Klopp gliste nesten rundt etter kampen.

– Jeg elsket dette. Dette var en så vanskelig kamp, men spillerne løste den. Jeg tror vi gjorde én eneste feil, og den scoret de på. Sånn er fotballen på toppnivå, sa han.

Gledet seg med Sturridge

Tyskeren var klar på at uavgjort var nesten som en halv seier.

– Jeg kan lett leve med å få ett poeng borte mot Chelsea. Vi er et godt fotballag, og det så vi på ny i dag, sa han.

Stjernetreffet til innbytter Sturridge gledet han seg naturlig nok ekstra over.

– Det var så fortjent. Hele laget gleder seg på hans vegne. Da han kom inn i garderoben, danset praktisk talt alle. Han har hatt en vanskelig tid, men nå går det veldig bra, sa Klopp.

– Vi er skuffet over avslutningen, men til sjuende og sist var uavgjort det rette resultatet, sa Chelsea-manager Maurizio Sarri.

De første 45 minuttene i London ble intet fyrverkeri. Scoring ble det likevel etter 25 minutters spill da Mateo Kovacic fant Eden Hazard på løp i bakrommet etter at ballen hadde vært gjennom mange trekk i Chelsea-laget.

Alene med keeper prikkskjøt den lille belgieren ballen i det lengste hjørnet bak Liverpool-keeper Allison Becker. Scoringen var Hazards sjette på fem siste kampene i ligaen. 27-åringen er i voldsom form.

Store sjanser

Ufortjent var det ikke at hjemmelaget tok ledelsen. To minutter tidligere hadde Willian vært alene gjennom Liverpool-forsvaret, men ved den anledningen gikk gjestenes brasilianske sisteskanse seirende ut av duellen.

Mohamed Salah har fått kritikk for ikke å leve opp til fantomsesongen som ble avsluttet tidligere i år. Den egyptiske juvelen scoret mot Southampton sist og var nær også på Stamford Bridge. Drøyt halvtimen var spilt da Salah rundet Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, men den påfølgende avslutningen ble reddet på streken av en heroisk Antonio Rüdiger.

Kvarteret etter pause var det Kepa som nektet Liverpool scoring. Sadio Mané sto bak den gode avslutningen mot hjørnet, men spanjolen var lynraskt nede og slo ballen unna.

God etter pause var også målvakten i motsatt ende av banen. Allison vartet opp med en ny meget god redning da Hazard kom alene mot ham snaut midtveis i annen omgang.

Reddet på streken

Xherdan Shaqiri fikk sjansen den siste halve omgangen for Salah, og fikk en gigantisk sjanse til å utligne da Andrew Robertson slo godt inn fra venstre etter 70 minutter. Det påfølgende sleivsparket fra Shaqiri fikk manager Jürgen Klopp til å fortvile.

Liverpool hadde samtidig grep om kampen, og fikk en ny kjempesjanse da James Milner rett etterpå fant hodet til Roberto Firmino. Headingen fra fem meter var god, men Chelsea-forsvarer David Luiz sto på streken og avverget scoring.

Da kampen i London så ut til å ebbe ut med Hazards ene scoring, ladet innbytter Daniel Sturridge skuddfoten fra 18 meter og sendte ballen opp i krysset bak gjestene keeper Kepa. Dermed kunne manager Klopp omsider juble.

Liverpool er inne i en meget viktig periode. Lørdagens storkamp avløses av en meget vanskelig bortekamp i mesterligaen mot Napoli kommende uke. Neste søndag er det så ny storkamp i Premier League borte mot Manchester City.

(©NTB)

Mest sett siste uken