Stusser på Bjørnebyes RBK-exit: - Hvorfor slikt hastverk?

Rosenborgs avgåtte sportslige leder Stig Inge Bjørnebye offentliggjorde sin egen avgang på svært uventet vis. Det får flere til å stusse.

Torsdag formiddag sprakk nyheten om at Stig Inge Bjørnebye (49) gir seg som sportslig leder i Rosenborg med umiddelbar virkning.

Det hele skjedde på overraskende vis.

Pressen fikk kun 30 minutters varsel, og ingen av mediene som rakk å møte opp fikk lov til å ha separate intervjuer med Bjørnebye på grunn av det RBK omtalte som et stramt tidsskjema.

- Hvorfor slik hastverk?

Timingen fikk flere til å stusse. På pressekonferansen fikk Bjørnebye spørsmålet:

- Hvorfor skjer dette akkurat nå?

Da slo Bjørnebye ut med armene og brukte noen sekunder på å svare.

- Det er et godt spørsmål. Jeg kunne jobbet ut året eller noe sånn, jeg, og det kommer jeg sikkert delvis til å gjøre også. Det er ikke noen spesiell forklaring på det, egentlig. Da beslutningen ble tatt, brukte vi nesten ikke tid på det. «Da gjør vi det nå», det var ikke noe spesielt mer rundt det, forklarte Bjørnebye.

Eurosport-reporter Jonas Bergh-Johnsen er blant dem som undrer seg.

- Etter å ha sett pressekonferansen undres jeg fortsatt på hvorfor slikt hastverk? Slutte på dagen. Brått. Nødvendig? Ingen spørsmål om gårsdagens Adressa-oppslag? skriver han på Twitter.

Avgangen kommer dagen etter Adressa publiserte en sak om talentspeideren Kian Karam som RBK har samarbeidet med i to år. Saken peker på flere problematiske forhold og mulige dobbeltroller, og Bjørnebye har vært blant dem som har vært involvert i samarbeidet.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli er blant dem som har vært kritiske til Bjørnebyes innsats som sportslig leder. Han stusser også på måten exiten ble kommunisert på.

- Det virket dramatisk, og det virket som det var veldig viktig å få gjort dette veldig fort. Det kan man undre seg litt over i den situasjonen Rosenborg er i. Det handler om at det ble kalt inn veldig kort tid før pressekonferansen. For RBK er det nok greit å få en avklaring, sier Løfaldli til Nettavisen.

Han hadde forventet en avklaring rundt Bjørnebyes fremtid før neste sesong.

- Men at det kom en avklaring akkurat i dag virker jo som om det var veldig hast. At han går på dagen høres litt dramatisk ut, sier Løfaldli.

- Ligger det noe bak?

RBKs håndtering mener han kommer til å føre til at det oppstår usikkerhet om det er mer bak fasaden enn det som faktisk ble kommunisert torsdag.

- Det kommer til å bli spekulert i dagene som kommer. Det blir sagt at det var frivillig og udramatisk, men det blir det ofte sagt. Hva man skal tro på der, man må bare gjøre seg opp en egen mening. Det RBK skal ha skryt for er at de endelig fikk til en avgang der det ihvertfall virker som alt skjer harmonisk. Det har ikke alltid skjedd i RBK. Men det er stor grunn til å stille spørsmål om hva som ligger bakom det her, sier Adressa-kommentatoren.

Rosenborg-legende Bent Skammelsrud fikk overbrakt nyheten av Nettavisen torsdag.

- Jeg er både overrasket og ikke overrasket. Presset er stort og resultatene utifra hans jobb har kanskje ikke vært som ønsket. Både fra Stig Inge og klubben sin side. Det er ingen bombe, men det er alltid leit når folk gir seg i rollen sin og føler man kanskje ikke strekker til, eller har gjort den jobben man føler man skulle ha gjort, sier Skammelsrud til Nettavisen.

- En fornuftig løsning

Skammelsrud er en av flere som følger klubben tett. Han har selv vært kritisk til sportslige vurderinger som Bjørnebye og Rosenborg har tatt de siste årene.

- Jeg har stilt spørsmål ved nye spillere og mange som har sagt nei. Jeg skjønner klubben og kanskje Stig Inge også. En fornuftig løsning, sier Skammelsrud.

Les også Berge forsøkte å score på Anfield etter kampslutt: Ble stoppet av årvåken Alisson

Bjørnebye hadde i utgangspunktet en avtale som varer frem til mars 2021. Nå er den sportslige lederen og Rosenborg enige om at Bjørnebye gir seg allerede nå.

Skammelsrud mener Rosenborg har mistet et av sine sterkeste varemerker de siste årene.

- Han har vært litt anonym i forhold til en åpen klubb som Rosenborg. Jeg hadde håpet og trodd at vi skulle få vite mer. Man sitter veldig mye som et spørsmålstegn rundt omkring i Trøndelag. Rosenborg er tjent med å være mer åpne enn det Stig Inge har stått for. De trenger ikke holde alt hemmelig bestandig, sier Skammelsrud.

RBK-LEGENDE: Bent Skammelsrud har savnet åpenhet i Rosenborg de siste årene. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

- Bare Nils Arne kunne sitte til evig tid

RBKs supportergruppe «Kjernen» var tilstede på pressekonferansen på Brakka torsdag, ved talsmann Espen Viken.

- Vi vil først og fremst takke Stig Inge for alt det gode han har fått til med Rosenborg. Det engasjementet han har lagt ned disse fem årene. Så kjenner «Kjernen» på at dette kanskje er greit for Rosenborg at veiene skilles nå. Det er en tanke vi har hatt en stund, sier Viken til Nettavisen.

- Det er trist når folk avslutter jobben, men vi ser noen muligheter i dette. Det er en tøff jobb å stå i, så det er kanskje greit at du ikke er der til evig tid. Det var bare Nils Arne Eggen som kunne sitte til evig tid, sier Viken.

Supportergruppen har tidligere vært kritiske til Bjørnebye. I et innlegg på gruppens egne nettsider i juli med tittelen «Bjørnebye må gå», krevde supporterne den sportslige lederens avgang.

- Vi har vært kritiske til organisering, roller og sånne ting. For oss kan dette gjøre at Rosenborg får forløst mer av potensialet sitt. Vi er ikke ute etter folk, men å ha et lag som får ut det som bor i det. Det er mange brikker og prosesser. Dette kan gjøre prosessene bedre, sier Viken.

- Det er enda to kamper igjen og sesongen er ikke ferdig. Har dere gjort dere opp noen mening om timingen på avgjørelsen?

- Vi har så stor respekt for mennesker og Rosenborgere at vi velger å høre på det som blir sagt. Så har vi respekt for at det er sånn det er. Jeg velger av respekt å ikke spekulere, selv om det sikkert kan være mange ting bak det her, sier Viken.

Lang fotballkarriere

Bjørnebye har vært sportslig leder i Rosenborg siden 6. mars 2015. I løpet av hans periode i klubben har RBK vunnet 9 titler i Norge. Denne sesongen har imidlertid Bjørnebye og resten av klubbens sportslig ledelse vært under hardt press etter at resultatene ikke har stått i stil med forventingene.

Som spiller var Bjørnebye innom klubber som Liverpool og Blackburn før han la opp i 2002. Så fulgte en jobb som assistenttrener på landslaget under Åge Hareide fra 2003 til 2006, før han ble ansatt som Start-trener. Kun ett år senere trakk han seg fra jobben etter manglende suksess.

Det ble det foreløpige sluttpunktet for 49-åringens trenerkarriere, og Bjørnebye gikk inn i en jobb som utviklingsansvarlig for barne- og ungdomsfotballen i Norges Fotballforbund (NFF) fra 2013 til 2015. Så gikk turen til RBK. Der han altså har vært en omdiskutert sportslig leder de siste årene. Nå har også dette kapittelet kommet til veis ende.