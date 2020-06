Stuttgart sikret opprykk med målfest, alt glapp for HSV

Stuttgart er i praksis klar for gjensyn med 1. Bundesliga fotball. Etter søndagens 6-0-seier i Nürnberg kan bare syltynn teori spolere opprykk for storklubben.

Alt tyder på at Stuttgart etter sin målfest slår følge med serievinner Arminia Bielefeld rett opp til øverste nivå i tysk fotball. Laget er bare tre poeng foran Heidenheim, men har hele 11 plussmål flere. Atakan Karazor og Nicolas Gonzalez scoret to ganger hver da Stuttgart herjet med nedrykkstruede Nürnberg.

Heidenheim holdt ikke bare liv i det teoretiske håpet om direkte opprykk da Hamburg ble slått 2-1, men klatret forbi nettopp HSV til tredjeplassen som gir kvalifiseringsspill. Ett poeng skiller i Heidenheims favør foran serieavslutningen om en uke.

Hamburg var bare poenget bak Stuttgart før søndagens kamper og tok også ledelsen i Heidenheim ved Joel Pohjanpalo. Et selvmål av Louis Beyer i det 80. minutt sørget for utligning, men fortsatt var HSV på kvalifiseringsplass. Fem minutter på overtid scoret Konstantin Kerschbaumer målet som løftet vertene til tredjeplass.

Håpet lever

Hamburgs håp ligger i at Heidenheim møter Arminia Bielefeld i siste runde. Selv får HSV besøk av Sandhausen og kan fortsatt ta kvalifiseringsplassen. Likevel økte søndag sjansen for at det blir lokaloppgjør mellom Hamburg og Werder Bremen på nivå to neste sesong.

Hamburg hadde aldri rykket ned fra Bundesliga før det gikk galt for to år siden. Werder Bremen har rykket ned bare en gang, for 40 år siden, men ligger på nedrykksplass før siste runde i 1. Bundesliga.

Karlsruhe på vei ned

Nürnberg ligger tross stortapet an til å berge plassen. To poeng skiller til Karlsruhe, som tross 3-3 mot Arminia Bielefeld ligger under streken sammen med fortapte Wehen Wiesbaden og Dynamo Dresden.

Håvard Nielsen spilte 2. omgang da 8.-plasserte Greuther Fürth spilte 2-2 borte mot Bochum, mens Leo Skiri Østigård spilte hele kampen da St. Pauli spilte 1-1 mot Jahn Regensburg. St. Pauli er på 14.-plass og har sikret ny kontrakt.

(©NTB)