Stuttgart vendte til seier og klatret til opprykksplass

Hamburg ledet 2-0 ved pause i torsdagens toppkamp i 2. Bundesliga og så ut til å stramme grepet om opprykksplass, men Stuttgart vendte til 3-2-seier.

Dermed klatret hjemmelaget forbi motstanderen til 2.-plassen, fem poeng bak serieleder Arminia Bielefeld.

Joel Pohjanpalo nikket inn Hamburgs ledermål etter et hjørnespark fra Aaron Hunt. Da var det spilt et kvarter. Hunt skjøt selv inn 2-0 på straffespark på overtid i omgangen, etter at Pascal Stenzel handset.

Wataru Endo nikket Stuttgart inn i kampen før det var spilt to minutter av 2. omgang. Stenzel revansjerte seg med et perfekt frisparkinnlegg.

Utligningen kom på straffespark ved Nicolas Gonzalez i det 60. minutt etter at Orel Mangala gikk over ende i duell med Hamburg-keeper Daniel Heuer Fernandes.

Med uavgjort ville Hamburg beholdt 2.-plassen, men på overtid ble innbytter Gonzalo Castro matchvinner da Stuttgart kontret lynraskt etter Hunts balltap. Gonzalez sto for assist.

Rett før hadde Stenzel skutt et frispark i stolpen, så ufortjent var det ikke at Stuttgart vant.

