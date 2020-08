Stygg hodeskade da Aalesund og Viking spilte uavgjort

En tidlig hodeskade satte preg på bunnoppgjøret mellom Aalesund og Viking i Eliteserien søndag. Kampen endte til slutt 2-2.

Før seks minutter var spilt pådro Aalesunds Peter Orry Larsen seg en kraftig hjernerystelse etter en hodeduell med Viljar Vevatne. Han var en stund bevisstløs, men var ved bevissthet da han ble hentet ut i ambulanse.

I duellen var Larsen først på ballen og klarte å sende den bak Arild Østbø i Vikingmålet. Veton Berisha utlignet for bortelaget halvveis i andreomgang, før han sendte laget i ledelsen etter et straffemål like før pause.

I andre omgang sørget Niklas Castro for at Aalesund fikk med seg ett poeng etter at han satt kampens andre straffespark.

Poenget er viktig for Aalesund. Etter 13 spilte serierunder holder de seg nederst på tabellen med sju skarve poeng. De har riktignok kun to poeng opp til Start med én kamp mindre spilt, men hadde trengt alle tre poengene.

For Viking er kampen den tredje strake med poengtap. De fikk en tøff start på sesongen, men fikk to strake seiere etter 5-0 tapet mot Molde 15. juli. Med kun ett poeng de siste tre kampene er de derimot helt nede på en 12.-plass i Eliteserien.

Stygg skade

Det ble tidlig dramatikk i Aalesund da Larsen headet et hjørnespark videre i mål. Han fikk derimot en stygg krasj med Viljar Vevatne i duellen om ballen.

Selv med en kraftig hjernerystelse skal midtbanespilleren være i god behold.

– Rapporten fra sykehuset er at han er våken og har det bra, sa Aalesunds lege Vidar Punsvik til Eurosport i pausen.

Også Vedvatne fikk seg en smell i duellen og måtte fortsette kampen med bandasje rundt hodet.

Berisha-dobbel

Midtveis i omgangen kom utligningen. Veton Berisha ble slått gjennom av Zymer Bytyqi og plasserte ballen trygt i nærmeste hjørne.

Aalesund fikk flere gode muligheter til å ta en ny ledelse før pause. Først holdt keeper Arild Østbø på å kløne det til for seg selv. Castro snappet ballen godt inne på bortelagets banehalvdel. Han klart derimot ikke å få god nok kontroll på ballen og Østbø kunne klarere og redde egen ære.

Kun ett par minutter senere fikk Hólmbert Aron Fridjonsson en stor mulighet. På fem meters hold fikk han ballen, men klarte ikke å treffe kula rett og skjøt utenfor.

Istedenfor var det Viking som tok ledelsen til pause. Bytyqi ble felt av Shaquill Sno innenfor 16-meteren. Dermed kunne Berisha, fra straffemerket, sette sin andre scoring for dagen.

Reddet poeng

Andre omgang gikk lenge uten de store sjansene og Viking så ut til å kunne dra i land seieren.

Tolv minutter før full tid pekte derimot dommer Tommy Skjerven på ellevemeteren for andre gang søndag. Sigurd Haugen ble felt av Fredrik Torsteinbø like innenfor sekstenmeteren. Castro satt straffen hardt nede i venstre hjørne.

Etter utligningen ble det mer liv i kampen. Hjemmelaget var flere ganger frampå og kunne sikret sesongens andre trepoenger.

Det var derimot ingen av spillerne som klarte å finne nettmaskene før kampslutt og kampen endte dermed 2-2.

Neste søndag reiser laget til Trondheim for å møte Rosenborg, mens Viking tar imot Stabæk.

(©NTB)