Stygg krasj i Tour de France

Alessandro de Marchi måtte bryte touren etter å ha krasjet på den niende etappen.

Artikkelen oppdateres.

Det ble satt full fart fra start på den niende etappen av Tour de France. Dermed oppstod også skumle situasjoner, og etter 15 kilometer krasjet CCCs Alessandro De Marchi stygt.

Den råsterke rytteren ble liggende på bakken med blod i ansiktet og store smerter til legeteamet kom til. Da fikk han på seg nakkekrage og ble fraktet bort i sykebil. Det er foreløpig usikkert hvordan det går med De Marchi, men han var ved bevissthet.

STYGG VELT: Alessandro De Marchi krasjet stygt i Tour de France Foto: Skjermdump (TV 2 Sumo)

TV 2s ekspertkommentator, Johan Kaggestad, var blant de som reagerte på den stygge velten.

- Det er ille å se en så strålende kriger. Det er første virkelig stygge velt vi har sett til nå i Tour de France, kommenterte han underveis på etappen.

CCC skriver på Twitter at De Marchi er kjørt til sykehus, og at de vil komme med en oppdatering ved et senere tidspunkt.

Etappen pågår fremdeles, og Edvald Boasson Hagen sitter i søndagens brudd.