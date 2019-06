Stygge scener i Madrid før Champions League-finalen

Spansk politi slo bokstavelig talt til mot supportere.

MADRID (Nettavisen): Det var for det meste meget god stemning i den spanske hovedstaden da Nettavisen var på plass i gatene i Madrid kvelden før Champions League-finalen.

Det har vært ventet at det vil være over 120.000 tilreisende supportere i Madrid denne helgen og veldig mange av de som har tatt turen virket å kose seg natt til lørdag.

Slo med batonger



Det har imidlertid også blitt meldt om noen stygge scener.

Videoklipp av spansk politi som går fysisk til verks med batonger mot enkelte supportere har blitt publisert i sosiale medier. Samt noe antydninger til bråk mellom noen fans.

Daily Mail er blant dem som har omtalt spesielt en hendelse der spansk politi rykket inn i en restaurant i Madrid sentrum hvor flere Tottenham-supportere skal ha oppholdt seg. Politiet skal angivelig ha fått klager om at supporterne hadde oppført seg aggressivt overfor Liverpool-fans.

Avisen viser til The Telegraph-journalist Tom Morgan som på Twitter beskriver hissige scener mellom politiet og fans på en restaurant like ved Puerta del Sol i Madrid sentrum.

- Politimenn med batonger rykket inn for å konfrontere og kaste ut Tottenham-supportere, skriver blant annet Morgan.

Han har snakket med noen av de som var i restauranten som forteller at politiet skal ha vært svært aggressive.

Tottenhams offisielle supporterunion opplyser på Twitter natt til lørdag at de har vært i kontakt med politiet som hevder at ingen skal ha blitt skadet. Politiet hevder at restauranteieren ønsket å stenge stedet for kvelden, men at flere supportere skal ha nektet å dra og i stedet svart med å kaste gjenstander rundt i lokalet.

Supporterunionen etterlyser nå vitner.

Mye politi og store folkemengder



Det ser imidlertid ut til at den aktuelle hendelsen er en av få og at fotballfesten i Madrid stort sett har gått fint for seg natt til lørdag.

Da Nettavisen var i Madrid sentrum sent fredag kveld var det allsang og dansing i mange av byens gater.

Det enorme oppmøtet av supportere gjorde også at politiet måtte sperre av enkelte området for at plassene ikke skulle bli overfylte.

Fotballfesten i Madrid fortsetter utover lørdagen før avspark 21:00. Finalelagenes supportere har fått holdt av to større separate plasser i hovedstaden og det er ventet at mange vil ta turen dit for å lade opp til kamp.

