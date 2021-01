Suárez matchvinner igjen for serieleder Atletico

Onsdag avgjorde Luis Suárez for Atlético Madrid mot Getafe i La Liga, og søndag sikret uruguayaneren igjen seieren med sin sene 2-1-scoring mot Alaves.

Med seieren tar Atletico tilbake tabelltoppen i La Liga fra Martin Ødegaard og Real Madrid. I tillegg har Suárez & co. to kamper mindre spilt enn byrivalen.

Matchvinnermålet var Suárez' niende fulltreffer i ligaen siden overgangen fra Barcelona i fjor sommer.

33-åringen går dermed opp på topp av toppscorerlisten sammen med Villareals Gerard Moreno og Celta Vigos Iago Aspas.

Marcos Llorente scoret åpningsmålet like før pause for Atletico via et Alaves-bein, men hjemmelaget utlignet på komisk vis etter 84 minutter.

Joselu slo ballen langs bakken inn i boksen, men før Lucas Perez rakk å avslutte hadde forsvarsspiller Felipe smelt ballen inn i eget nett på et treff som var en spiss verdig.

Vinnermålet til Suárez fem minutter senere var også et typisk spiss-mål. Uruguayaneren kunne enkelt sette inn ballen på åpent mål etter et innlegg fra João Félix.

