Suárez om det han fikk høre før Barca-avskjeden: - Det irriterte meg

Luis Suárez fikk ikke fortsette i Barcelona i fjor sommer. Nå snakker måltyven åpent ut om hvordan ting utspilte seg bak kulissene.

Det er fotballmagasinet France Football som har fått uruguayaneren i tale. Etter seks sesonger, 198 mål og 13 titler fikk Suárez beskjed om at han ikke lenger var ønsket av Barcelona.

– De fortalte meg at jeg var blitt for gammel, at jeg ikke lenger kunne prestere på det høyeste nivået for en storklubb. Det irriterte meg, sier Suárez.

Den irritasjonen omgjorde han om til en plass på toppen av toppscorerlisten i Spania, en plass han deler med sin tidligere lagkamerat Lionel Messi.

– Jeg gir aldri opp, spesielt ikke når jeg møter tøffere tider. Dette er karaktertrekkene som har ført meg til lag som kjemper om titler, og motivasjonen min er å vise at jeg fortsatt er en spiller man kan være avhengig av.

Det skal nevnes at Barcelona var og er i økonomisk krise, og klubben frigjorde betydelige lønnsmidler da Suárez forsvant. I følge The New York Times har Barcelona en gjeld på over 11 milliarder kroner.

Atlético Madrid møter Chelsea i åttedelsfinalen i Champions League tirsdag.

