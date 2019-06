Suárez ble syndebukk da Uruguay røk ut av Copa América

Uruguay-stjernen Luis Suárez bommet i straffesparkkonkurransen mot Peru i kvartfinalen i Copa América lørdag. Etter 5-4 går Peru til semifinale mot Chile.

Uruguays stjernespekkede mannskap satte ballen i mål flere ganger i ordinær tid, men alle målene ble underkjent etter bruk av VAR. I straffesparkkonkurransen åpnet Luis Suárez med en miss, og Peru scoret på samtlige straffer.

Dermed er Uruguay ute av mesterskapet, mens Peru er klare for semifinale mot regjerende mester Chile.

I første omgang satte Uruguays Giorgian De Arrascaeta ballen i nettet, men scoringen ble annullert. Også Edinson Cavani var nære scoring, men det lyktes ikke for de lyseblå.

Annullerte mål

Tolv minutter etter hvilen fikk Uruguay nok en kjempemulighet, men kaptein Diego Godin hamret ballen langt over mål fra seks meter.

Like etter ble Cavani spilt gjennom, og alene med keeper lobbet han kula nydelig over keeperen. Dommeren blåste da Cavani feiret, og etter å ha brukt VAR, ble scoringen underkjent for offside.

Så var det Suárez sin tur. Barcelona-angriperen kneet ballen i mål etter et nydelig uruguayansk angrep, men igjen ble scoringen annullert for en hårfin offside. Igjen var også VAR involvert.

Suárez misset

Etter 0-0 i ordinær tid, gikk kampen til straffesparkkonkurranse. Suárez åpnet med en bom, og etter at samtlige straffer etter ham gikk i mål, gikk Peru til semifinale.

Der venter Chile, som har vunnet de siste to utgavene av mesterskapet. Brasil og Argentina møtes i den andre semifinalen.

Uruguay er det landet som har vunnet Copa América flest ganger. Med 15 seirer har de én mer enn Argentina. Peru har gått til topps to ganger.

