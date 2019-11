Sundby blir pappa igjen

Martin Johnsrud Sundby og kona Marieke Heggeland blir foreldre for tredje gang til våren.

Langrennsstjernen bekrefter familieforøkelsen overfor NRK.

– Det er ikke lett å skjule lengre. Men vi fortsetter å øke familiebeholdningen. Vi venter barn nummer tre i mai. Bare for å sørge for at ting blir ekstra vanskelig med tidsklemma fremover, sier Sundby til kanalen.

Han legger ikke skjul på at det er stor glede over at familien til våren øker fra fire til fem medlemmer. Fra før har Sundby og kona sønnene Max og Markus.

Som trebarnspappa blir samtidig langrennsstjernens liv enda noen hakk travlere fra neste år. Sundby har i sommer prioritert bort flere samlinger med landslaget for å få kabalen til å gå opp på hjemmebane.

OL-satsing i det blå

Røa-løperen satser mot VM i Oberstdorf i 2021. Den kommende familieforøkelsen endrer ikke på det.

– Men jeg får en utfordring to år frem i tid med tanke på OL i Beijing. Hva søren gjør jeg etter VM? Det er mer uvisst enn tidligere, sier han.

I et intervju med NTB tidligere i høst var Sundby klar på at det frister å gå 15-kilometeren i klassisk stil under Beijing-lekene i 2022. Spørsmålet er bare om han får livet som familiefar til å gå i hop med satsing mot Kina-mesterskapet.

Til NTB luftet Sundby tanker om å gå nye veier.

– Jeg tror Oberstdorf-VM muligens er det siste året jeg går på ski i tradisjonelle rammer, sa han.

Utenfor landslaget?

Røa-løperen antydet at det kan være et alternativ å la yngre krefter slippe til på landslaget.

– Jeg ser at jeg er mindre på samling, jeg ser at jeg i gruppen ikke kan bidra så mye som jeg gjorde, så på et eller annet tidspunkt blir det en avveining om jeg skal gi plassen til en ung fyr fremfor at jeg opptar den, sa han – og utdypet:

– Så lenge vi finner en god løsning på det med skiforbundet, vil jeg kanskje tenke at det på sikt, etter Oberstdorf, er smart å putte inn noen annen enn meg i landslaget.

Sundby ble verdensmester på 15 kilometer klassisk under VM i Seefeld sist sesong.

