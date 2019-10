Sundby har lagt en overraskende plan for kommende sesong

Martin Johnsrud Sundby (35) planlegger å droppe en av sesongens største konkurranser. Røa-løperen får støtte av landslagstreneren.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Den norske langrennsløperen har lagt en slagplan for sesongen og den innebærer at han ikke står på startstreken i Tour de Ski.

- Det er en soleklar plan A, ja, sier Sundby til Nettavisen.

I en mesterskapsfri sesong er touren utvilsomt et av høydepunktene på kalenderen, men Sundby har bestemt seg for å prioritere knallhardt.

Alderen og en familiesituasjon med to små barn krever at nordmannen må tenke annerledes. Og selv om han har vunnet touren to ganger tidligere (2013/14 og 2016) mener Røa-løperen at han har større sjanse til å prestere bedre senere i sesongen.

Derfor vil han bruke perioden under touren til å trene.

- Jeg må se hvordan sesongen er lagt opp. Rennene som kommer etter Tour de Ski i år er kanskje mer interessante for meg, forklarer Sundby som viser til distanserennene som kommer etter jul med norsk-svenske Ski Tour 2020 som høydepunktet.

- Hvis jeg går Tour de Ski så kansellerer jeg i utgangspunktet den perioden. Slik programmet i Tour de Ski ser ut nå, som i utgangspunktet har endret seg ekstremt mye siden jeg hadde mine beste år der, så er nok mine vinnersjanser ganske mye større i de fire ukene som kommer etterpå enn i touren. Det må jeg ta hensyn til når jeg er 35 år. Jeg kan ikke være med for å bli nummer 7, men jeg må være med for å vinne, forteller Sundby.

Skulle han prestere svært godt før jul antyder han at han kan endre planen, men per dags dato er han klar på at han ikke kommer til å gå Tour de Ski.

Vanskelig valg

Han erkjenner at det ikke er noen enkel avgjørelse å prioritere bort deler av sesongen. Ambisjonsnivået er nemlig fortsatt særdeles høyt til tross for at han ikke har mulighet til å legge ned like mange treningstimer som han gjorde for noen år siden.

- Det er vanskelig å justere ned ambisjonsnivået. Jeg har samme ambisjonsnivå. Jeg skal fortsatt vinne skirenn, men jeg skjønner også at jeg ikke kan vinne så ofte som jeg gjorde og at jeg må gjøre ting annerledes. Det er jævlig vanskelig. Jeg synes det er utfordrende. Det skaper mye usikkerhet. Jeg vet hva som er optimalt og så vet jeg at jeg ikke gjør ting på den måten, men jeg må likevel optimalisere det jeg driver meg, forteller Sundby.

I TRENING: Martin Johnsrud Sundby passerer Bogstad-vannet i Oslo under en treningsøkt med landslaget. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Verdensmesteren på 15-kilometeren i Seefeld håper likevel de mange timene han legger ned skal være godt nok til å hevde seg på nytt igjen kommende vinter.

- Jeg har ikke peiling, men jeg håper at jeg kan bite fra meg. Det er målet selvfølgelig. Hvis ikke hadde jeg ikke drevet på med det her, forklarer Sundby.

ENIG: Eirik Myhr Nossum forstår at Martin Johnsrud Sundby ikke planlegger å stille til start i Tour de Ski. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Får støtte av trener Nossum

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har hatt mange diskusjoner med Sundby om kommende sesong. Han støtter langt på vei 35-åringens avgjørelse om å stå over touren som starter i sveitsiske Lenzerheide 28. desember. - Jeg har vært ganske delaktig i den diskusjonen og jeg er vel av dem som er enig i at det kan være smart, sier Nossum til Nettavisen. Han forklarer at tour-starten i Sveits foregår på over 1500 meter og at det er hovedårsaken til at han er enig med Sundby. - I år når touren starter i høyden, så er han nødt til å forberede seg i høyden og da går det utover noe annet igjen. Hadde Tour de Ski ikke vært i høyden ville jeg stått på at han skulle ha gått, men når det starter som det gjør så tror jeg det kan være fornuftig å legge alle kluter til i januar og februar, sier Nossum.





TØFF KAMP: Johannes Høsflot Klæbo forventer seg hard konkurranse i Tour de Ski til tross for at Martin Johnsrud Sundby ikke vil gå. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)





Regjerende Tour de Ski-mester Johannes Høsflot Klæbo synes det er synd at Sundby ikke planlegger å stille til start i touren, men tror lagkameraten vil vise seg frem utover sesongen.

- Det er klart at det er litt kjipt at vi ikke skal ha med ham i Tour de Ski, men det er heldigvis mange andre som kan være med og som kan kjempe helt der oppe, forteller Klæbo til Nettavisen.

- Jeg tror han har mål om 2020-touren. Jeg tror han kommer til å gå fryktelig fort der. Det er distanser der som passer han utrolig godt. Det er også mange andre renn som passer ham og hvor han kan gå fryktelig fort til vinteren. Han har vist på trening at han er i bra slag. Det blir spennende å se, sier Klæbo.

Langrennssesongen starter med nasjonal åpning på Beitostølen 22. november.