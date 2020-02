Sundby kjenner på presset etter ny nedtur: - Jeg har kniven på strupen

Martin Johnsrud Sundby (35) snakker ut om fiaskosesongen og veien videre.

SOGNSVANN (Nettavisen): Det har gått en uke siden Sundby forlot Trøndelag i frustrasjon etter at han måtte bryte Ski Tour 2020.

Touren var sesongens store mål for skiløperen fra Røa, men akkurat som tidligere i vinter fikk nordmannen problemer med ryggen.

- Det går greit på én distanse, men når det blir mange distanser på rad så er det noe som ikke fungerer. Det har skjedd noen ganger nå. Jeg har innimellom hatt det ene gode løpet, men så kommer dag to og så er det bare dritdårlig, sier Sundby til Nettavisen.

Han forklarer at han opplevde det hele som enormt frustrerende og legger liten skjul på at det har vært en mentalt krevende vinter.

- Jeg mener selv at jeg var i bra rute i høst og at jeg var bra forberedt til sesongen. Jeg mente at jeg i hvert fall tidvis burde prestert like bra som i fjor, men så funker det ikke, forteller 35-åringen.

Det har gjort at han har gått mange runder med seg selv.

«Hva gjør jeg nå, hvordan blir de neste ukene, hvordan blir de neste månedene?»

Det er spørsmål som har gått igjen i Sundbys hode gjennom vinteren.

Men nå har han bestemt seg for å sette en stor strek over nedturene denne sesongen.

- De aller fleste idrettsutøvere har vært borti noe som har skurret i en eller annen sesong. Jeg kan ikke sutre over at jeg ikke får ut det jeg er god for i år, men jeg må sørge for at det ikke skjer en gang til, sier Sundby.

MÅTTE BRYTE: Her forlater Martin Johnsrud Sundby Ski Tour 2020 i Meråker. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Stiller til start i Holmenkollen

Han virker fast bestemt på å slå tilbake.

Nettavisen møter Sundby på Olympiatoppen ved Sognsvann der 35-åringen allerede har startet jobben med å finne ut hvordan han skal få løst ryggproblemene.

- Jeg har ikke noe valg. Jeg må se fremover. Dette må ordne seg før neste sesong begynner. Det er litt det vi holder på med nå. Nå skal veien videre tegnes. Jeg må finne en strategi. Jeg trives ikke så godt med det her, men jeg må erkjenne at det er sånn nå.

Etter at han brøt Ski Tour forrige uke antydet han at sesongen var over for hans del, men nå gjør han det likevel klart at han planlegger å stille til start på femmila i Holmenkollen 8. mars.

- Jeg er tilbake i Kollen. Det blir Kollen og Birken, tenker jeg. Og så del to av NM. Nå har jeg kjørt i gang med veldig mange tiltak. De neste løpene blir litt for å teste de tiltakene, forklarer Sundby som tror han kan kjempe blant de seks beste på femmila om kroppen spiller på lag.

SATSER MOT VM: Martin Johnsrud Sundby fokuserer mot VM i Oberstdorf neste år. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Skulle det ikke gå så ser han ikke på det som noen krise, men han kjenner definitivt på presset med tanke på neste vinter.

- Det er «digg» at jeg har god tid på meg frem til neste mesterskap. Samtidig så havner jeg i en posisjon hvor jeg definitivt har kniven på strupen fra start neste sesong. Jeg er fullt klar over at det nå er så mange som kjemper om plasser på disse lagene at selv om jeg har en lang merittliste så har jeg ikke fordel på noen som helst måte, det er det andre som har nå, forklarer Sundby.

Fokus på VM i Oberstdorf



Derfor vet han at det blir viktig å vise seg frem i månedene før VM i Oberstdorf, neste sesongs store mål for 35-åringen.

- Jeg har fire distanser jeg har lyst til å gå i VM. Hvis det laget skulle blitt tatt ut i år, så er jeg fader ikke sikker på om jeg hadde gått mer enn den ene jeg er forhåndskvalifisert for. Jeg har en jævla jobb å gjøre, erkjenner nordmannen.

Det har akkurat gått ett år siden han tok sitt første individuelle mesterskapsgull med seieren på 15-kilometeren i VM i Seefeld.

Et høydepunkt i hans karriere, men også en dag som har vært med på å gjøre denne sesongen mer krevende.

- Det var en fantastisk dag. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle bety så mye. Men så får det konsekvenser.

- Jeg funker nok bedre som utøver når jeg jager og når jeg ikke er fornøyd, enn når jeg får et snev av fornøydhetsfølelsen. Den følelsen er livsfarlig, sier han.

- Spark i balla



Sundby forklarer at han derfor finner noe positivt i denne fiaskosesongen.

- På en eller annen måte så er det bra. Jeg tror nok at jeg mentalt sett kommer til å være mer på hugget i denne treningssesongen som kommer nå enn hva jeg muligens har vært i den sesongen som har vært. Et lite spark i balla gjør at man skjerper seg og jeg har fått et realt spark i balla nå i vinter. Det må jeg ta konsekvensene av, forteller 35-åringen.

VM-GULL: Sundby med sin første individuelle gullmedalje etter seieren på 15-kilometeren i VM i Seefeld. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Han har allerede gjort seg opp noen tanker om hvilke endringer han må foreta seg, og jobber med å spikre et opplegg for kommende sesongoppkjøring.

Sundby ser for seg at han i mye større grad kommer til å ta i bruk støttespillere i treningshverdagen fremover.

- Det er nok i de periodene jeg har brukt flest folk at jeg har vært best. Jeg blir nok litt avhengig av det igjen etter å ha vært en mer ensom ulv i treningen de siste årene, forklarer han.

Nå skal veteranen tilbake å pirke på detaljene.

- Jeg tror at det kreves mer fysisk og teknisk pirking frem mot neste sesong. Det blir en tålmodighetsprøve, men det er for å unngå at noe som i nærheten av det som har skjedd i år kommer til å skje en gang til. For det går ikke, sier han klart.

Utelukker ikke OL

Sundbys store utfordring er imidlertid at han også har et ansvar på hjemmebane. På Holmen i Oslo er de en familie på fire som i mai blir til fem.

35-åringen gleder seg til å bli far for tredje gang. Samtidig vet han at han må gjøre noe for å få dagene til å fungere bedre kommende sesong.

- Jeg brenner lyset i begge ender, over alle bauger og kanter. Det ender opp med altfor lite restitusjon, hvile og mental avslapping. Jeg må finne en ny dynamikk i hverdagen. Det blir veldig spennende å få til det, sier Sundby.

- Jeg har overhodet ikke lykkes med hvordan jeg har gjort det i år. Det har fått konsekvenser, erkjenner han.

Langrennsløperen kan imidlertid betrygge familien med at det ikke er lenge igjen til at han har deres fulle fokus - at hans idrettskarriere ikke lenger skal stå i veien for noe som helst.

Kanskje er karrieren over allerede neste år.

- Jeg ser ett år av gangen. Jeg sier ikke at jeg ikke ser to, men jeg ser ett år av gangen. Så fokus nå er neste år og VM.

- Vil du klare å legge skiene på hylla når det neste år bare er ett år igjen til OL?

- Det er helt umulig å si. Det er derfor jeg ikke gidder å ta en beslutning på det. Jeg tror det vil være åpenbart der og da – om det blir uaktuelt eller om det ikke er mulig å la være, sier Sundby.

Han er derimot tydelig på at når han først legger opp, så er det slutt. Distanseløperen ser eksempelvis ikke for seg noen karriere innen langløp.

- Jeg ser for meg at det er slutt når det slutt, sier han.

Det er på mange måter også en dag 35-åringen ser frem til.

- Jeg gleder meg litt til det å kunne ta litt ferier og langhelger som jeg ikke har gjort på 16-17 år, sier Sundby.

Mangel på en vanlig familiehelg har vært et stort savn. Og han er ikke i tvil om hva han skal gjøre når karrieren er over.

- Da skal vi bare et sted hvor vi ikke forstyrres eller hvor det ikke er et jævla treningssenter. Jeg gleder meg helt enormt til det – å slippe den følelsen av at jeg må på jobb, at «vi kan ha en fin dag, men pappa skal bare trene i tre timer først». Jeg gleder meg til å ha ferie. Det har jeg aldri hatt før. Det blir jævlig bra.

Men først skal han slå tilbake i langrennssporet. Han er bestemt på det.