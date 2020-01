Sundby-maskineriet er friskmeldt: – Det er noe dritt å se ski på TV

Martin Johnsrud Sundby (35) er smertefri igjen og kom tilbake til langrennsverdenscupen med et smell. Ryggtrøbbelet er borte.

Sist gang han fullførte et skirenn var i Lillehammer 7. desember. Da endte han på 5.-plass.

Lørdag ble det 4.-plass etter en konkurransepause på seks uker.

Han måtte bryte rennet i Davos med ryggsmerter i midten av desember.

– Jeg synes at dette må være mer enn godkjent. Etter seks uker brakk kunne jeg være med inn og kjempe om pallen. Det er ikke vanlig å si at man er fornøyd med 4.-plass, men med den siste delen av oppkjøringen jeg har hatt, er jeg strålende fornøyd, sa Sundby til NTB.

Smak

Det som smakte aller best var at han gikk sitt første skirenn for sesongen uten noen som helst form for smerter.

– Jeg er aller mest fornøyd med at jeg ikke kjenner en dritt til ryggen. Den fungerte bra, og det betyr at jeg har gjort mye riktig.

– Hva har du gjort riktig?

– Jeg har vært tålmodig. Først og fremst er det det som gjelder. Jeg har ikke tradisjon for å være fryktelig tålmodig. Nå er jeg blitt tvunget inn i denne situasjonen. Jeg tror det var en klok vurdering at jeg ikke stilte sist helg. Dermed fikk jeg en uke til i fred og ro. Dette er det første jeg gjør siden de 7,5 kilometerne jeg gikk i Davos i midten av desember. Da er jeg uten tvil fornøyd, sa Sundby.

Muskel

Røa-løperen sier at det har handlet om en muskel som er revet av i ryggen, og at den må gro fast igjen. Det tar sin tid.

– Totalt har jeg trengt denne perioden. I den siste perioden har det vært mye bevegelsestrening, og jeg har vært mye ut på ski. Jeg har trengt litt hjelp til å få opp mobiliteten og styrken i muskulaturen. Det er deilig å være tilbake. Det er noe dritt å se ski på TV.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum hadde følgende melding til Sundbys «comeback»:

– Det er veldig gledelig, og det er derfor han er tatt ut hit Dette er en distanse som han kan gå fort på. Det er få som kan vise til den merittlista han har på tremil og skiathlon. Og så er jeg veldig glad for at han klarer å gå skirenn uten smerte. Da er han en av verdens aller beste skiløpere. Det så vi senest i fjor, sa Nossum til NTB.

Det er bare et knapt år siden Sundby ble verdensmester på 15-kilometeren i VM i Seefeld.

