Sundby måtte bryte da Krüger vant

Bare noen timer etter at Martin Johnsrud Sundby droppet nyheten om at han skal bli far for tredje gang, måtte han bryte 15-kilometeren på Beitostølen.

Sundby lå helt i teten etter åpningspunktet på 2,2 kilometer, men tapte massevis av tid utover i rennet. Etter 7,2 kilometer var han hele 23 sekunder bak Hans Christer Holund. Til slutt så ikke Sundby en annen utvei enn å bryte. – Det funker ikke, sa Sundby kort til NRK på spørsmål om hva som hadde skjedd. Deretter forsvant han rett bort til smørebussen også vekk fra området, uten å utveksle ord med noen. – Alltid bekymret Det skjedde bare et døgn etter at den regjerende verdensmesteren på 15 kilometer klassisk endte på 31.-plass, to minutter og 27 sekunder bak vinneren Didrik Tønseth. Trener Eirik Nyhr Mossum fortalte til NRK at han ikke hadde pratet med Sundby, og at han syntes det var uvanlig at utøvere på dette nivået bryter renn. – Jeg har stått i skogen og kun fått det på øret. Jeg er alltid bekymret når folk må stå av, men jeg må få tatt meg en prat med ham. Det er ikke normalt for skiløpere på dette nivået å stå av, så, sa Nossum. Seier til Krüger Simen Hegstad Krüger var sterkest og vant foran Martin Løwstrøm Nyenget, som var 3,7 sekunder bak. – Det ble en tett duell på slutten. Jeg trodde det var Hans Christer Holund jeg måtte slå for å vinne i dag, men så kommer Martin Løwstrøm Nyenget litt under radaren, sa Krüger etter seieren. Holund, som ble nummer 16 lørdag, endte på 3.-plass, etter å lenge ha ligget i teten. Jan Thomas Jenssen gikk en meget god 15-kilometer og havnet så vidt utenfor pallen. Han ble nummer fire, 0,6 sekunder bak Holund. Sjur Røthe lå lenge bra an, men falt med tre-fire kilometer igjen til mål. Han ble nummer seks, 21,8 sekunder bak. – Personlig feil. Jeg synes det fungerte bra, overraskende bra. Strålende fornøyd. Plassering betyr ikke så mye. Kroppen fungerer bra, skiene fungerer bra, sa Røthe. (©NTB)