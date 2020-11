Sundby stakk av etter fiaskorennet på Beitostølen: - Dette var katastrofe

Martin Johnsrud Sundby (36) hadde håpet å vise seg frem for landslagsledelsen, men sesongåpningen ble en stor nedtur for veteranen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Sundby uttalte til Nettavisen før lørdagens 15-kilometer på Beitostølen at han har et ønske om å få stille til start i verdenscupåpningen i Ruka neste helg. Samtidig var han usikker på om han har nivået inne til å overbevise landslagsledelsen akkurat nå

- Det kreves svært gode resultater her oppe, og mest sannsynlig så gode at jeg ikke har det innen rekkevidde enda. Alt handler om VM i år, så sannsynligvis er det for tidlig nå, sa Sundby til Nettavisen.

At han imidlertid skulle ende på en 40. plass - 2 minutter og 19 sekunder bak vinner Mikael Gunnulfsen var det nok få som hadde trodd på forhånd.

NRK-kommentator Jann Post var ikke imponert.

- Dette var katastrofe. Om det er ski eller form eller en kombinasjon, får vi kanskje svaret på i morgen, når han får en ny sjanse på 15-kilometer skøyting. Dette var en svak utgave av Martin Johnsrud Sundby, konkluderte Post.

Stakk fra stadion

Hva nedturen i lørdagens renn skyldes, er foreløpig usikkert.

Det var under løpet svært krevende vind- og snøforhold, men Sundby gikk omtrent samtidig

Sundby var ikke interessert i å snakke med pressen etter rennet og gikk raskt gjennom intervjusonen.

Sundby brukte ikke langt tid på skistadion før han stakk fra området. Nettavisen forsøkte å få en kommentar fra Røa-løperen da han var på vei ut av stadion, men han svarte ikke.

Nossum utelukker ikke en prat

Eirik Myhr Nossum er mannen som må overbevises dersom Sundby skal få en plass på verdenscuplaget til Ruka.

Nossum har allerede vært tydelig på at de to ledige plassene er forbeholdt landslagsløpere og det er han fortsatt tydelig på.

Landslagstreneren registrerte imidlertid at det på ingen måte gikk Sundbys vei lørdag.

- Det var litt under par og litt skuffende for hans del, men jeg har ikke snakket med han, sier Nossum.

Han har forståelse for at Sundby valgte å ikke snakke med pressen etter løpet.

- Jeg tenker mest på det sportslige, men det å puste med magen av og til når man er ordentlig misfornøyd, det kan være fornuftig, forteller Nossum.

Landslagstreneren utelukker ikke at han kommer til å ta en prat med Sundby etter skuffelsen.

Men allerede søndag har Sundby sjansen til å slå kraftig tilbake når det er klart for 15 kilometer friteknikk på Beitostølen.

