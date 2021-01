Sundbys håp knust i NM. Nå skal han lage en ny plan

Martin Johnsrud Sundby må nøye seg med å gå én distanse i VM. Det er tungt å svelge for veteranen.

TRONDHEIM (Nettavisen): Den norske langrennsprofilen hadde ambisjoner om å gå flere renn i VM i Oberstdorf, men får nå kun stille til start som regjerende verdensmester på 15 kilometer fristil.

Søndag måtte Sundby prestere i 30 kilometer skiathlon under NM i Granåsen for å i det hele tatt ha noe håp om å få gå samme distanse i VM, men Røa-løperen endte til slutt på 14. plass - 14,2 sekunder bak norgesmester Emil Iversen.

- Jeg har en grei følelse underveis, men når det dras til så har jeg ikke det øverste nivået inne for øyeblikket. Det er selvfølgelig dritkjipt, men sånn er det, sier Sundby til Nettavisen.

- Ikke god nok

Tidligere i vinter har en vond rygg hindret ham fra å prestere, men søndag skylder han ikke på ryggen. Nå erkjenner veteranen at han rett og slett ikke er god nok til å følge de beste.

- Det er mange grunner til det. Oppkjøringen har vært ræva og ryggen har ødelagt fryktelig mye for meg underveis. Med det treningsgrunnlaget og de problemene jeg har hatt så er jeg rett og slett ikke god nok. Det er frustrerende, forteller Sundby.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er også helt klar på at Sundby ikke holdt høyt nok nivå i søndagens NM-renn.

- Med hans mål for den sesongen her så er det litt for dårlig. Han er med underveis, men har ikke noe å bidra med når toget går. For hans del er det kjipt. Han skulle gjerne vært på perrongen når det toget begynner å gå med tanke på tremila. Det er synd, men det er «name of the game». Det er toppidrettens natur at det alltid vil komme noen yngre som spiser de gamle, sier Nossum til Nettavisen.

- Gir meg aldri



Sundby har hele veien planlagt at han skulle prestere i NM og dermed få lov til å gå flere distanser i VM, men slik ble det ikke.

- Nå er det veldig enkelt å forholde seg til VM. Nå er det én mulighet og det er 15 kilometer skøyting. Det blir veldig enkelt fremover. Det blir et smalt fokus, sier Sundby.

Det er vanskelig å godta.

- Jeg må si at det er fryktelig vemodig å ikke få gå denne distansen. Det er min favorittdistanse, men jeg er ikke der jeg bør være. Jeg er ikke 20 sekunder lenger fremme i feltet og kjemper om medaljer. Jeg er åpenbart ikke i en Lahti-tropp og heller ikke med og kjemper om VM-plasser, forteller Røa-løperen.

Han er imidlertid veldig innstilt på å slå tilbake på 15-kilometeren i VM.

- Det er veldig enkelt å erkjenne at for øyeblikket så har jeg ikke nivået inne, men jeg gir meg faen aldri. Jeg har tro på at rutinen og klokskap skal kunne løfte det nivået jeg har for øyeblikket. Om det er at jeg går ti sekunder raskere, et halvt minutt raskere eller et minutt raskere vet jeg ikke. Vi får se.

Landslagstrener Nossum vil foreløpig ikke avskrive Sundby.

- Jeg tror ikke vi har mange som vi sender ned som ikke er medaljekandidater, men det må være på en god dag. Han er mye mer en outsider enn en favoritt, sier Nossum.

Sundby skal nå legge en ny plan frem mot VM.

- Jeg har ikke sett lenger frem enn til akkurat den dagen her. Det har vært fokus. Nå blir det å fokusere frem på distansen i VM. Jeg må legge en veldig god plan de neste seks ukene, forklarer veteranen.

Sundby erkjenner at 15-kilometeren kan bli det siste vi ser av ham i et mesterskap, men tar ingen avgjørelse før VM er unnagjort.

- Jeg tror ikke jeg gidder å forholde meg til det ennå. Jeg skal ta de neste seks ukene og så lurer jeg på om det kommer til å si seg selv. Enten blir det en «høydare» og jeg får blod på tann, eller så blir det som i dag. Da tror jeg det er veldig enkelt, sier Sundby.

