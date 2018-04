Sunderland i kjempetrøbbel

Sunderland ser ut til å rykke ned to divisjoner på et år. Mandag ble det 1-3-tap hjemme for Sheffield Wednesday i den engelske mesterskapsserien.

Dermed er Sunderland fem poeng unna sikker plass med én kamp mer enn Birmingham, som er siste lag over streken.

Sunderland havnet som jumbo i Premier League forrige sesong, men det ser ut som fallet skal bli enda verre. Klubben har seks kamper på seg for å redde seg unna nedrykk.

Middlesbrough kjemper om en plass i opprykkssluttspillet, men kastet bort to viktige poeng mot bunnlaget Burton. Det ble 1-1 mandag. Martin Samuelsen var ubenyttet reserve for tabelljumboen.

Alexander Tettey var ubenyttet reserve for Norwich i 1-4-tapet borte mot Queens Park Rangers.

Et frispark fra Tom Lawrence ga Derby en etterlengtet seier med 1-0 over Preston. Derby er på 5.-plass, men åtte kamper uten seier truet med å koste laget dyrt i opprykksjakten.

– En veldig viktig seier. Vi trengte dette, sa Derby-manager Gary Rowett. Derby er to poeng foran Middlesbrough, som i øyeblikket er på siste plass som gir plass i opprykkssluttspillet.

