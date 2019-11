Superduellen som kan gi et sjokksvar

Hjemme i Russland er det liten tro på at Natalija Nepryajeva kan hamle opp med Therese Johaug, men blogger Torbjörn Nordvall ser det hele litt annerledes.

Dette er et meningsinnlegg skrevet av Torbjörn Nordvall.

Noe inne i meg sier Natalija Nepryajeva (24).

Den russiske jenta kan bli sjokksvaret på hvem som vinner superduellen i minitouren i Ruka mellom forhåndsfavorittene Therese Johaug og Frida Karlsson. Og hun kan bli den stjernen fra øst som trengs i jungelen av norske og svenske utøvere.

En russisk TV-kanal har valgt å ikke streame vinterens verdenscup for kvinner.

LES OGSÅ: Tar et oppgjør med «dårlig norsk holdning»

Ifølge den russiske landslagssjefen Jelena Välbe er grunnen til det at de mener Therese Johaug er for overlegen. Spenningen uteblir.

Forventingene virker med andre ord ikke til å være spesielt høye hjemme i Russland når Natalija Nepryajeva starter sesongen.

Jeg gjør en helt annen vurdering. Nepryajeva kommer så absolutt til å gjøre dameløpene spennende. Spesielt i tourene, der Johaug vanligvis taper terreng i sprintene.

Vi så det i Quebec sist sesong.

Da vant Stina Nilsson, mye takket være forspranget hun hadde skaffet seg i sprint.

I Ruka skal Nilsson sesongdebutere. Nei, jeg tror ikke Nilsson er helt der enda at hun er med å slåss om seieren allerede nå. Muligens kan hun komme blant de fem beste.

Da har jeg mer troen på Frida Karlsson (20) som viste strålende form i Gällivare forrige helg og vant på suverent vis. Akkurat det samme som Johaug gjorde på Beitostølen.

De tøffe distansene i Ruka passer Johaug best og Karlsson nest best.

GA JOHAUG KAMP: Therese Johaug og Natalija Nepryajeva under Holmenkollen-tremila i 2019. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Minitouren innledes med sprint på fredag og deretter følger 10 kilometer klassisk lørdag og en jaktstart på 10 kilometer fristil avgjør til slutt hvem som har vært best over tre dager.

I den innledende sprinten får nok både Johaug og Karlsson være fornøyd om de kommer seg gjennom kvalifiseringen og får gå kvartfinaler. De kan ikke la Nepryajeva få for mange sekunder.

Da kan nemlig superduellen ende med russisk seier.

Minitouren i Ruka virker i mine øyne skreddersydd for den russiske jenta, en komplett og teknisk langrennsløper. Det viste hun blant annet under Tour de Ski forrige vinter, da hun var nummer to opp Alpe Cermis etter Ingvild Flugstad Østberg.

U23-verdensmesteren fra 2018 kan nå være moden nok til å ta steget øverst opp på podiet.

I vår så jeg den russiske jenta bli nummer to i Holmenkollens tremil og nummer tre i den klassiske sprinten i Drammen. Hun er sterk, rask og utholdende. En moderne langrennsløper.

I klassisk finnes det ingen kvinne som går mer elegant og følsomt på ski. Diagonalen hennes i bakkene opp mot Frognerseteren var en nytelse å se på.

Jeg må innrømme at Nepryajeva ble en liten favoritt for meg i Kollen. Hun viste en tøff innstilling og mot ved å utfordre Johaug på hennes hjemmebane og i hennes beste distanse.

Vi trenger en russiske stjerne på damesiden i langrenn.

Det holder faktisk ikke med en frittalende og karismatisk Jelena Välbe som sjef.

Natalie Nepryajeva kan bli den motvekten langrennssirkuset trenger til alle de norske og svenske utøverne.

Som regel ser vi henne fokusert i konkurranse, men i pressesonen og i det offentlige ser vi henne ofte vise stor glede med et stort smil om munnen.

Under VM i Seefeld jublet Nepryajeva høyt i sky over bronsen i skiathlon bak Johaug og Østberg. Og hun jublet på samme måte etter bronsen på stafett, bak Sverige og Norge.

Jeg tror og håper at vi får se mer av den russiske Nepryajeva-gleden i vinter.

Utviklingskurven peker rett opp.

Les også Vektpress i langrenn: Iversen frykter trenere og foreldre med misforstått syn

I den totale verdenscupen i 2018/19 ble hun nummer to etter Flugstad Østberg og i sprintcupen ble den russiske jenta nummer fem.

Resultatet er et stort løft sammenlignet med sesongen 2017/18. Da ble hun nemlig nummer 13 i den totale verdenscupen og nummer 14 i sprintcupen.

I vinter har Nepryajeva innledet med et par seirer i Muonio nord i Finland, foran blant andre den finske allrounderen Krista Pärmakoski.

Nepryajeva ser for øvrig ut til å bli den eneste russeren å regne med på kvinnesiden denne sesongen, siden lagkompisene Anastasija Sedova, Julija Belorukova, Jelena Soboleva og Natalija Matvejeva alle er gravide og ikke konkurrerer i vinter.

Les også Vegard Ulvang mener FIS ikke kan ha ansvaret for utøvernes vekt

I Sverige er det et stort Frida Karlsson-hysteri og store forhåpninger til at Sollefteå-jenta skal følge Johaug til døren søndag.

Det kan gå, men er egentlig for mye å forlange. Johaug er den store favoritten når det drar seg til i jaktstarten, 3-4 kilometer før målstreken.

Men for skisporten utenfor de dominerende nasjonene Norge og Sverige hadde det vært best om Natalija Nepryajeva kunne sette både Johaug og Karlsson på plass.

En russisk sjokkseier på søndag, og en tøff Nepryajeva-hilsen hjem til tvilende folk og TV-selskaper, med følgende ord:

«Hallo, mitt hjemland. Nepryajeva her. Russisk damelangrenn lever. Jeg er best i verden. Velkommen inn i kampen».

Det skulle ryste alle som tror at langrennskonkurranser er forutsigbare.

Kjør hardt, Natalija!

/Torbjörn Nordvall