Superkombinasjonen for kvinner avlyst

Kraftig snøfall fører til at søndagens superkombinasjon for kvinner i La Thuile er avlyst.

Rennet vil ikke bli erstattet, opplyser Det internasjonale skiforbundet søndag.

Dermed ble lørdagens super-G-renn helgens siste i den italienske byen. Da vant østerrikske Nina Ortlieb med ett hundredel foran hjemmefavoritten Federica Brignone.

Norske Kajsa Vickhoff Lie er fortsatt ute etter at hun slo både skulder og ankel etter et fall under treningsomgangen i sveitsiske Crans Montana forrige helg.

Kvinnens verdenscup fortsetter neste helg i tyske Ofterschwang. Da står slalåm og storslalåm på programmet.

