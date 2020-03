Superstjernen Kevin Durant koronasmittet

Fire spillere fra NBA-laget Brooklyn Nets har testet positivt på koronaviruset. En av dem er superstjernen Kevin Durant.

Det bekrefter Durant selv overfor The Athletic.

– Det går bra med meg. Alle må være forsiktige, passe på seg selv og passe på karantenereglene. Vi skal komme oss gjennom dette, sier han.

31-årige Durant kom til Nets sist sommer fra Golden State Warriors, der han vant to NBA-titler. Han har også vunnet to OL-gull og en VM-tittel med USA. Durant har vært ute med skade siden hælsenen røk i fjorårets sluttspill, og han har ennå ikke debutert for Nets.

Klubben har ikke navngitt de smittede spillerne, men opplyser at en av dem har symptomer på virussykdommen covid-19. De tre andre har ingen symptomer, men alle fire er isolert og får medisinsk oppfølging.

Nets sier at alle andre spillere og medlemmer av støtteapparatet er i karantene, og de får også tett oppfølging av klubbens medisinske apparat.

Brooklyn spilte sist tirsdag 10. mars, da Los Angeles Lakers ble slått på bortebane. Laget skulle møte Golden State Warriors i San Francisco to dager senere, men før det testet Utah-spiller Rudy Gobert positivt på viruset, og NBA-sesongen ble avbrutt inntil videre.

Totalt har sju NBA-spillere fått påvist smitte. Donovan Mitchell, lagkamerat med Gobert i Utah Jazz, og Detroit Pistons-spiller Christian Wood er de andre.

