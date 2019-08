Superstjernen som får United-fansen til å krysse fingrene: - De kan le høyest om han kommer

Viasport-ekspert Rolf-Otto Eriksen er ikke i tvil: Han mener Ole Gunnar Solskjærs lag får en enorm forsterkning om de klarer å bytte Romelu Lukaku med Paulo Dybala.

Ryktene rundt et potensielt stjernebytte mellom Manchester United og Juventus har gått sin gang i media. Flere medier i begge land hevder at klubbene jobber med en overgang som sender Paulo Dybala til Old Trafford, mens Romelu Lukaku tar turen til Torino.

Torsdag landet argentinske Dybala i Italia etter sin ferie, og det spekuleres i om han skal rett i møte med trener Maurizio Sarri for å få avklart hvorvidt han har en fremtid på Old Trafford.

The Times hevder at dersom Dybala skal signere for United, så må de rødkledde fra Manchester United med hele ti millioner pund i året etter skatt. Det gjør han i så fall til en av Premier Leagues aller best betalte.

Enormt potensial

Ifølge Viasport- og Serie A-ekspert Rolf-Otto Eriksen, så er det liten tvil om hvem av de to storklubbene som sitter igjen med best kort på hånda om overgangen blir en realitet:

- Etter min mening er det soleklart at United ville vunnet en slik byttehandel. De får en spiller som på sitt beste sender Barcelona ut av Champions League, og som i tillegg spiller for et av lagene som har en reell sjanse til å vinne den turneringen. Det skjer ikke om han går til United, sier Eriksen til Nettavisen.

TROR PÅ DYBALA: Viasport-ekspert Rolf-Otto Eriksen. Foto: (Twitter)

Manchester United er, som kjent, ikke kvalifisert for denne sesongens Champions League etter at de endte utenfor topp fire-plassene i Premier League. Eriksen er uansett klar på at en overgang for Dybala markerer en klar overgangsvinner i den mye omtalte byttehandelen:

- Det er heller ingen nedtur for Lukaku å gå til Juventus, men det er helt soleklart for meg at dersom United får igjennom denne avtalen, så kan de le høyest på Old Trafford.

Han er klar på at selv om den argentinske stjernespilleren ikke leverte de fleste målpoengene forrige sesong, så har han vist nok til å rettferdiggjøre hvorfor han fort kan utvikle seg til å bli en av Europas aller beste fotballspillere.

Forrige sesong endte Dybala på skuffende fem mål og fem målgivende i Serie A. Han fant også veien til nettmaskene fem ganger på ni kamper i Champions League.

- Dybala gjorde en god førstesesong i Juventus, og har ikke helt levd opp til forventningene etter det. Han har vært ujevn, men har vist i kamper hva potensialet hans er. Selv om han ikke har vært tier på børsen i hver eneste kamp er han en spiller med et enorm potensial, sier Eriksen.

Tenåringsstjerne og Cristiano Ronaldo-problemer

Dybala ankom Juventus fra Palermo så sent som i 2016 etter å ha dominert for laget fra Sicilia. Før det hadde han herjet for Instituto de Córdoba i hjemlandet Argentina.

Faktisk var Dybalas talent såpass ekstremt at selv om han aldri spilte i den øverste divisjonen i hjemlandet så var han et navn på alles lepper fra han var tenåring. Han debuterte for klubben som 17-åring, og knuste flere rekorder satt av legenden Mario Kempes.

Blant dem så spilte han 38 strake kamper i en sesong, som er høyst uvanlig grunnet det ofte veldig tette kampprogrammet i Argentina, han scoret i seks kamper på rad og han ble den yngste spillere til å score to hat trick i én og samme sesong.

I Manchester United vil han fort måtte kjempe med stjerner som Anthony Martial, Marcus Rashford og Alexis Sánchez om plasser i den offensive delen av Ole Gunnar Solskjærs 4-2-3-1-formasjon.

Eriksen er tydelig på at selv om Dybala fort beveger seg sentralt i banen, der gjerne en type som Paul Pogba også blir å finne, så burde det ikke by på nevneverdige problemer for laget på Old Trafford.

- Han er først og fremst en spiller som liker å ha ballen i beina. Han er ikke like god uten ball som med ball, men i Juventus har han ofte hatt utgangspunkt ute på høyre i en offensiv treer der han kutter innover og enten setter opp spillere rundt seg eller avslutter selv, sier Eriksen, som mener han fort kan bli en «vandrende kant» i United.

SAMSPILL: Cristiano Ronaldo og Paulo Dybala fikk det ikke helt til å stemme sammen i Juventus. Foto: Marco Bertorello (AFP)

- Han har også ferdigheter til å ligge som en offensiv midtbanespiller, ofte kalt en «trequartista» i italiensk sammenheng. I et slikt system så burde det være rom for Dybala.

Han er tydelig på at Dybalas erfaring med såpass store spillere og personligheter i Juventus gjør at han fort glir fint inn i Uniteds system også. Uansett forklarer Eriksen at noe av Dybalas problemer forrige sesong fort er mangelen på plass og rom i Juve-laget:

- Det finnes lag med flere og større stjerner enn United har nå som får ting som dette til å funke. Det som er et slags bakteppe her er at, i hvert fall etter mitt syn, han har slitt med å leve opp til forventningene fordi han ikke fant ut av samspillet med Cristiano Ronaldo i Juventus, sier Eriksen.

- Det blir et spørsmål om han finner sin plass, og det er ikke alltid like lett. Dybala er vant til å forholde seg til store fotballspillere, og selv om han har hatt tieren i Juventus så har han ikke vært den soleklart største stjerna heller. Det kan bli at spillertyper kommer i veien for hverandre, men det er ofte løsbare spørsmål.