Supertalentet Fati ga Barcelona drømmestart på sesongen – Suárez åpnet målkontoen for Atletico

17-åringen Ansu Fati dominerte mot Villarreal med to mål og skaffet straffe da Barcelona vant 4-0 i sin serieåpning. Luis Suárez herjet for Atlético Madrid.

Allerede i løpet av kampens 20 første minutter hadde Fati blitt tomålsscorer og gitt Barcelona en pangåpning på La Liga-sesongen.

Katalanerne måtte vente lenger enn de fleste andre lagene i La Liga på sesongstarten, men Fati var tydeligvis klar for å vise seg fram ved første anledning.

1-0 kom på et hardt skudd i nettaket etter en pasning fra Jordi Alba. På 2-0 ble han servert av Philippe Coutinho før han enkelt overlistet Villarreal-keeper Sergio Asenjo.

Fati blir sett på som symbolet på den nye vinen i Barcelona, der Lionel Messis dager i klubben går mot slutten. Etter 34 minutter sørget han for at Messi enkelt kunne åpne målkontoen fra straffemerket etter at Fati ble felt i boksen.

Rett før pause sendte Pau Torres ballen i eget nett etter et farlig innlegg fra Messi og kampen var avgjort i løpet av 1. omgang.

