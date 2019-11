Supertreneren om kreftbeskjeden: – Det var et sjokk

Mens hestene på stallen har hatt sitt beste år noensinne, har travtrener Geir Vegard Gundersen kjempet en helt annen og mer alvorlig kamp – mot kreften.

Beskjeden om den alvorlige sykdommen fikk Gundersen i april. Etter flere runder med cellegift samt strålebehandling ble han operert for en uke siden, skriver Equus.

– Det er klart det var en sjokkbeskjed og en kjempetøff smell å få. Men da jeg fikk summet meg et par dager, bestemte jeg meg for at jeg skulle gjøre alt jeg kunne når jeg var på jobb og fokusere på behandlingen når jeg var på sykehuset.

Travtreneren er glad han hadde flinke folk rundt seg og eiere som har støttet ham.

– I perioder har jeg ikke kjørt løp, men jeg fikk jo med meg både Jarlsberg Grand Prix og Derby, sier Gundersen, som vant begge de to største 4-årsløpene med stallhesten Max Brady.

Uante krefter

– Jeg har vært heldig som har respondert så bra på behandlingen. Det er mange som får det tøffere enn meg. Men samtidig har jeg funnet fram krefter jeg ikke visste at jeg hadde, sier Gundersen til Equus.

– Hestene har hjulpet meg og gitt meg motivasjon. Heldigvis har vi hatt vår beste sesong noensinne, sier treneren som har sett hestene løpe inn 10 millioner kroner.

Stall Gundersen puster med det Frode Hamres stall i Larvik i ryggen.

– Det er en konkurranse vi ikke tenker på i det hele tatt. Sesongen er i praksis over for oss. Vi gjør vårt ytterste for å gjøre det som bra som mulig i løpene som gjenstår, men fokuset er allerede på neste sesong og storløpene på sommeren og høsten.

Langli-stjerne

Lørdag sender Gundersen ut fem hester under V75-løpene på Bjerke, den beste sjansen eies av tv-profilen Morten Langli.

– Iggy B.R. er en 3-åring med skyhøy kapasitet. Han er ikke i toppform, men bare vent til våren. Da kommer Iggy B.R. til å vise hva som bor i ham, sier supertreneren.

(©NTB)