Supporter var på vei inn i VIF-garderoben etter Brann-drama

Men personen, som er et kjent ansikt innad i Vålerengas supportermiljø, ble raskt tatt hånd om av vaktene. Nå forsøker VIF-spiller å avdramatisere situasjonen.

INTILITY ARENA / OSLO (Nettavisen): Vålerenga tok sin første seier på 12 kamper, hjemme mot Brann søndag kveld, men etter kampen var det nesten like mye fokus på brannen på tribunen.

Etter kampen ble deler av pressen vitne til at en av Vålerengas supportere forsøkte å ta seg inn i hjemmelagets garderobe, men vedkommende ble raskt ført ut av vaktene.

Vålerenga-spiller Amin Nouri spilte ikke kampen mot Brann, men prøver å avdramatisere situasjonen.

- Jeg forsøkte å invitere ham inn i garderoben for å feire, men det fikk han ikke lov til. Så det var ikke mer noe dramatisk enn det, sier Amin Nouri til Nettavisen etter kampen.

- Ingenting der å gjøre

Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga, er mer usikker på hva som skjedde. Han støtter ikke Nouris versjon.

- Det er basert på en misforståelse. Han er aldri blitt invitert inn i noen garderobe, det er feil. Jeg så det ikke, men såvidt jeg vet så fikk han på seg en drakt, så var det noen misforståelser i forhold til hvem og hva. Men han hadde ingenting å gjøre inne på matta, mixed zone eller i garderoben, sier Espeseth til Nettavisen mandag morgen.

- Det er ikke noen stor sak. Kampen var ferdig og det var noen misforståelser. Det ble håndtert og han ble geleidet vekk uten dramatikk, legger han til.

Det var supporterne som sto i fokus nok en gang i norsk fotball søndag.

Uken etter fyrverkeriet på Åråsen i kampen mot Lillestrøm, fortsatte nemlig fyringen på Intility Arena.

Stjal banner og tente på

Vålerenga-Klanen innledet det hele med å stjele et Brann-banner, som senere ble brent på tribunen. Brann-fansen lot lagene spille 30 minutter før de fyrte opp en rekke bluss, som ble kastet inn på banen.

Hendelsene føyer seg inn i rekken av flere hendelser den siste tiden, hvor supportermiljøene har markert sin motstand til Norges Fotballforbunds direktiver og reglement om pyro og bluss på norske baner.

Før kampen ble sparket i gang holdt Vålerenga-Klanen opp bannere med klart budskap i retning Norges Fotballforbunds sikkerhetssjef Geir Ellefsen, som kom på banen i kampen mot Åråsen.

På Twitter herjer diskusjonen og flere supportermiljøer etterlyser dialog med fotballforbundet.

- For tamt i norsk fotball

Vålerenga-spiller Magnus Lekven har fem sesonger bak seg i Esbjerg og den danske Superligaen.

Han mener norsk fotball trenger litt mer liv på tribunen og ønsker blussingen velkommen.

- Det har vært mye bluss i det siste. Jeg liker at det er litt liv på tribunen. Det er altfor tamt i norsk fotball. Så fort det skjer litt på tribunen, så klager vi. Jeg synes vi skal ha litt høyere takhøyde, uten at det går over grensa. Det er viktig med mer liv på kampene, sier Lekven til Nettavisen.

- De bør ha en dialog for å finne ut hvordan de skal løse dette. Det er dette fotball handler om, mener han.

BLUSS: Fotball-Norge har samlet blusset gjennom hele helgen. Her ved Brann-fansen søndag. Foto: (NTB scanpix)

Vålerenga-trener Ronny Deila satte pris på koket fra tribunen og er positiv til litt ekstra fyrverkeri, så lenge det er trygt for alle å gå på kamp.

- Jeg klarer ikke å ta blussinga så alvorlig. Sikkerheten må være i fokus. Det skal være trygt å gå på kamp, men det er jo gøy at det er litt liv og røre. Så er det én eller to som drar det litt langt og kaster det på banen. Det er trøkk i både våre, Branns og Lillestrøms fans. Det er litt kult. Hadde vi vunnet noen kamper hadde det sikkert vært enda flere her også, sier Ronny Deila til Nettavisen.

- Supporterne signaliserer at de ønsker dialog med NFF. Hva tenker du om det?

- Vi må bare prate sammen om det der. Det er på tide å ta opp dialogen for NFF, med klubbene og supporterne. Vi kommer ikke til å komme noen vei, før vi snakker sammen, sier Deila til Nettavisen.

- Bør lære av Sverige

Midtbanespiller Herolind Shala ble matchvinner for Vålerenga, mot Brann, med sin scoring etter 30 minutter. Like før hadde Brann-supporterne kastet bluss på banen, som gjorde at kampen ble utsatt i noen minutter.

Shala mener norsk fotball har mye å lære av Sverige hva gjelder tribunekultur.

- Det er gøy at de lager liv på tribunen. Vi scoret jo etter pyroen ble kastet, men det er synd hvis kunstgresset blir ødelagt, selv om det var kult å se på, sier Herolind Shala til Nettavisen og fortsetter.

- Jeg synes det er litt for strengt på norske tribuner. Det er gøy å ha litt show på tribunen.Vi har litt å lære av Sverige der, sier han.

KLAR TALE: VIF-fansen holdt opp dette banneret underveis i kampen mot Brann, trolig med retning NFFs sikkerhetsdelegat på Åråsen sist helg, Geir Ellefsen. Foto: Martin Roppestad (Nettavisen)

Aron Dønnum var hjemmelagets beste spiller mot Brann. Han innrømmer at livet og blussingen på tribunen ga han litt ekstra tenning, selv om han er kritisk til banestormingen.

- Det smeller litt ekstra i kamper mot Brann og Lillestrøm. Det bør være litt pyro på tribunen, så lenge ingen er i fare. Vi blir litt ekstra gira av dette, men de kan droppe og storme banen, det blir bare dumt. Likevel gir det oss litt ekstra tenning, sier Aron Dønnum til Nettavisen.

- Utelukker ikke tiltak mot supporterne

Vålerengas daglige leder Erik Espeseth sier at klubben skal evaluere søndagens kamp i løpet av mandagen og vil ikke utelukke tiltak mot supporterne eller enkeltpersoner.

- Vi skal ha en evaluering i et møte i morgen og så får vi få en tilbakemelding fra NFF og Securitas og ta det derfra, sier Erik Espeseth til Nettavisen.

I helgen så man at Molde satte opp et telt for å muliggjøre nakenvisitering av supportere. Det fikk stjerneadvokat John Christian Elden til å reagere, og Elden påpeker at man trenger en siktelse for å gjennomføre slik visitering.

- Er dette noe som kan bli aktuelt på Intility, Espeseth?

- Det er for tidlig for meg å si. Det er ikke lenge siden episodene på Åråsen og så er det mye liv her i dag. Jeg tror vi må puste rolig og se gjennom alt som har skjedd. Så får vi bruke landslagspausen godt før siste hjemmekamp, slik at vi får en god avslutning på sesongen, sier han.

- Hva tenker du om situasjonen før kampstart, da en av Vålerengas supportere stjeler et Brann-banner og setter fyr på det?

- At man går bort til motstanderens tribune og stjeler et banner med seg til sine egne og brenner det, det er ikke heldig med tanke på provokasjon. Det bør ikke skje. Hvordan det kunne skje må vi gå gjennom i etterkant. Vi må se om det er noe vi skal reagere på, sier Espeseth til Nettavisen.

Syvende strake uten seier

Vålerenga var det beste laget hjemme mot Brann og var bedre offensivt enn vi har sett på lenge. Kampens eneste mål kom etter 30 minutter da kampens store spiller, Aron Dønnum, spilte ballen til Herolind Shala som smalt ballen i mål via tverrligger fra 18 meter. Brann presset på for utligning i sluttminuttene, uten å produsere de store målsjansene.

Mens kampen markerte slutten på en seierstørke for Oslo-laget er bergenserne inne i en tøff periode. Dette var deres syvende strake kamp uten seier. I neste runde tar Brann mot Odd hjemme i Bergen, mens Vålerenga skal ut i tøff bortekamp mot nedrykkstruede Tromsø.