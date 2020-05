Supporterne samlet inn kvart million til eliteserieklubb

Fotballklubben Kristiansund fikk mandag overrakt en sjekk på drøyt en kvart million kroner av egen supporterklubb.

Supporterne har den siste tiden gjennomført et spleiselag for å gi eliteserieklubben en økonomisk håndsrekning under viruskrisen. Sluttsummen ble på 251.200 kroner.

– Vi ønsker å støtte KBK, uansett om vi er på stadion eller nå som vi må være hjemme i stua vår. Vi satte et hårete mål om å få inn 60 000. Givergleden og resultatet ble over all forventning, sier supporterleder Kristin Hjeldnes til klubbens nettsider.

Daglig leder Kjetil Thorsen er takknemlig for gaven.

– Dette er helt fantastisk! Klubben er i en veldig krevende situasjon, og da er denne innsamlingen initiert av dere i Uglan en enorm motivasjon for alle i klubben til å stå på hver eneste dag, sier han.

Det er fortsatt usikkert når eliteseriesesongen kan starte.

