Surt tap for Esbjerg tross 15 norske scoringer

Sanna Solberg-Isaksen scoret seks ganger for Esbjerg søndag. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: (NTB scanpix)

Sanna Solberg-Isaksen scoret seks ganger, men kunne ikke forhindre at Esbjerg røk 29-30 for rumenske Bucuresti i mesterligaen i håndball for kvinner søndag.

15 av Esbjergs scoringer kom fra norske hender. Det holdt imidlertid ikke til seier på hjemmebane. Vilde Ingstad scoret fire ganger og Kristine Breistøl tre. Marit Malm Frafjord og Marit Røsberg Jacobsen sto begge bak ett mål. Superstjernen Cristina Neagu ble kampens store forgrunnsfigur med ti fulltreffere for gjestene fra Romania. Bucuresti topper mesterligaens gruppe A, der Vipers også er med. Den rumenske toppklubben har full pott etter to kamper. Vipers skulle møtt FTC Hungaria på hjemmebane lørdag, men kampen måtte avlyses etter at to spillere tilhørende den ungarske klubben avga positive virustester etter ankomst til Norge. Vipers og Esbjerg står begge med to poeng etter henholdsvis én og to spilte kamper. (©NTB)