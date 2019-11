Sutton mener Gerrard er avhengig av et trofé for å beholde jobben

Fotballekspert Chris Sutton er ikke i tvil om at Liverpool-legenden snart må levere sølvtøy i Rangers.

Det sier Sutton ifølge The Times.

Gerrard maktet ikke å føre Rangers til finalen i noen av de hjemlige turneringene forrige sesong, og hans lag endte på annenplass i den skotske toppdivisjonen bak rivalen Celtic.

Den tidligere Liverpool-spilleren slapp imidlertid unna den verste kritikken ettersom Rangers på imponerende vis kvalifiserte seg for gruppespillet i Europa League, og i hjemlig serie slo Celtic borte.

Nå forbereder han sitt lag på semifinalen mot Hearts i den skotske cupen Betfred Cup, og det spekuleres nå i om avansement i turneringen kan være vitalt for om han får beholde jobben eller ikke.

Gerrard har nemlig ifølge The Times blitt advart mot at han sannsynligvis får sparken om han ikke vinner et trofé og makter å stoppe Neil Lennons Celtic fra å tangere rekorden på ni strake ligamesterskap.

39-åringen, som var et år som spiller i LA Galaxy etter å ha tilbrakt resten av karrieren i Liverpool, tok over Rangers i 2018.

Det spekuleres i om han en gang i fremtiden vil ta over jobben som manager i Liverpool, og i september uttalte nåværende Liverpool-manager Jürgen Klopp at han mener den tidligere midtbanegeneralen er riktig mann for jobben som hans etterfølger.

- Hvis du spør hvem som skal etterfølge meg, vil jeg si Stevie. Jeg hjelper han når jeg har mulighet, sa Klopp

- Har fått penger og spillere



Aller først venter imidlertid Hearts i Betfred Cup, og Sutton mener turneringen blir svært viktig for Gerrard.

- Betfred Cup er alltid en viktig turneringen, og spesielt denne sesongen ettersom Rangers-fansen må føle at de kommer noen vei under Gerrard. Det er en forventning fra dem at man skal vinne trofeer, sier han ifølge den britiske storavisen og fortsetter.

- Man ser hvordan Celtic har dominert de siste årene, og fansen vil forvente det samme igjen. Det er imidlertid kun ett lag som kan vinne, og det vil være et tydelig signal. Celtic må fortsatt komme seg forbi Hibs, og Rangers må fortsatt slå Hearts. Begge Edinburgh-lagene har slitt denne sesongen, men har bevist mot Old Firm at de kan prestere og presse dem.

Gerrards lag ligger på annenplass i skotske Premiership, á poeng med Celtic. Serien er imidlertid kun halvspilt, og en finaleplass i Betfred Cup vil gi Gerrard en gyllen mulighet til å hente hjem et etterlengtet Rangers-trofé.

- Uavhengig av hva folk sier om Gerrard og hvordan laget har utviklet seg, har han fått penger og spillere han ville, men han vant ikke et trofé forrige sesong. Det handler ikke om at jeg kritiserer ham, det er fakta, sier Sutton.

2010/2011-sesongen var sist gang det kom et stort trofé inn portene på Ibrox. Klubben ble satt under administrasjon påfølgende år og degradert til langt nede i det skotske divisjonssystemet.

- Nervøsitet rundt Rangers

Glasgow-klubben ble plassert på nivå fire i Skottland og har tapt penger hvert år siden det, med en potensiell kjemperegning til Mike Ashleys Sports Direct-gruppe. Sutton frykter økonomisk trøbbel kan dytte Rangers over kanten igjen om det blir en ny troféløs sesong.

- Jo lenger tid det tar, og spesielt hvis Celtic vinner det første trofeet, vil det være en nervøsitet rundt Rangers. De holdt ikke distansen forrige sesong. Om ikke de vinner noe denne gangen, er sjansen der for at de kollapser, fortsetter eksperten.

Han er klar på at manageren som ender på annenplass i Premiership denne sesongen fort kan få sparken etter sesongen, til tross for at Gerrard har imponert i Europa med Rangers.

- De var imponerende i Europa. Jeg vet Porto ikke er det de var, men måten Rangers viste at de er godt lag med tanke på hvordan de spilte mot dem. Det at Gerrard har kommet nord har hjulpet med å bygge profilen til skotsk fotball, men til syvende og sist må han vinne noe. Det er presset ved å lede Celtic og Rangers. For laget som ender på annenplass i ligaen, klarer jeg ikke se for meg deres manager holde jobben til neste sesong. Jeg tror det er så stort, er Suttons klare dom.