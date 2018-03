Suveren Bjørgen om Kollen-kaoset: - Går over stokk og stein

Ingen kunne stoppe Marit Bjørgern på tremila i Holmenkollen søndag. Men etter løpet ble det igjen fokus på kaoset lørdag.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Det var duket for en skikkelig thriller på kvinnenes tremil i Holmenkollen søndag. Det endte med at Marit Bjørgen knuste motstanderne på den siste kilometeren og vant rennet.

Jessica Diggins kom på 2.-plass, mens Ragnhild Haga tok 3.-plassen.

- Ville ikke tatt med Marius

Etter løpet ble Bjørgen konfrontert med det som skjedde i Holmenkollen lørdag. I forbindelse med herrenes femmil var det mye fyll, bråk og kaos i Kollen. Bjørgen føler at det kanskje har gått litt for langt nå.

- Jeg synes ikke noe om det som skjedde. Det har gått litt over stokk og stein. De må kanskje ta noen grep nå, etter slik det ble lørdag, med over 100.000 tilskuere. Det blir litt mye flatfyll, det er synd, sier Bjørgen.

- Jeg så på TV at folk nesten kom ut i løypa. Det kom til flere og flere vakter. Det er kanskje ikke alle som er der, som er så interessert i langrenn. Folk kan ikke lenger ha med seg små barn, sier hun videre.

Søndag var det langt roligere i Holmenkollen, og mer familievennlig. Bjørgen passet på å sende et lite stikk i retning lørdagens bråkmakere.

- I dag var det nok flere her som var interessert i langrenn, sier hun.

- Ville du tatt med deg Marius i Kollen på en lørdag?

- Jeg hadde ikke tatt med meg Marius opp hit i går, sier Bjørgen om sønnen, men kan fortelle at han var på plass, sammen med pappa Fred Børre Lundberg under søndagens tremil.

- Stor fordel

Om selve løpet forteller Bjørgen at hun traff perfekt taktisk da hun byttet ski etter rundt 13 kilometer. Mens flere andre i tetgruppen droppet skibyttet, byttet Bjørgen til sitt beste par og dro fordel av det.

- Jeg visste at skiene mine var bedre enn deres. Jeg skiftet til det beste paret mitt, og det var en fordel. Hadde de tre i front byttet ski, så tror jeg de kunne klart å holde unna, forteller Bjørgen.

Dert var veteraners plan hele veien å bytte ski.

- Vi ble anbefalt å bytte ski. Jeg fulgte planen min, og var veldig fornøyd med den. Jeg skulle gå 13 kilometer med det første paret, og over halve løpet med det andre, de beste skiene mine, forteller Bjørgen.

- Skal ikke være mulig



NRKs kommetatorer var mekig imponert over Bjørgen søndag.

- Det skal ikke være mulig. Rett og slett fantastisk. Marit Bjørgen viser hvem som er langrennsdronningen framfor noen, konstaterte langrennsekspert Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks.

- Dette er den mest imponerende seieren hun noen gang har viste her, sa Jann Post fra NRKs kommentatorboks.

Det så lenge ut til at det norske folk måtte sette sin lit til Ragnhild Haga på søndagens tremil i Holmenkollen. Det dannet seg tidlig en trio i tet som alle tenkte skulle kjempe om seieren, med Haga, Charlotte Kalla og Jessica Diggins.

Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen lå lenge 30 sekunder bak trioen i front, men fikk blod på tann da det gjenstod ti kilometer. Da det gjenstod en kilometer var alle fem samlet, men ikke lenge. Marit Bjørgen dro rett ifra de fire motstanderne og knuste til med hennes kjente padleteknikk opp gratishaugen. Det ble ingen spurt om 1.-plassen, da Bjørgens langspurt avgjorde det hele flere hundre meter før mål.

Les også: Tilskuerne kastet vafler på langrennsgutta i Holmenkollen: Én sa ja takk

- Ser ikke ut som Marit på sitt beste

Etter ti kilometer av tremila dro Charlotte Kalla skikkelig til i sporet og gikk ifra flere av de verste konkurrentene. Verdenscuplederen Heidi Weng var en av løperne som ikke taklet Kallas taktskifte og havnet raskt langt bak i feltet. Marit Bjørgen måtte gi noen sekunder til svensken og jobbet febrilsk for å komme seg opp i ryggen på tetgruppen.

- Jeg liker ikke utviklinga hennes, jeg ser måten hun går på og det ser ikke ut som Marit på sitt beste, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland da Charlotte Kalla, Jessica Diggins og Ragnhild Haga distanserte seg fra Marit Bjørgen og resten av hovedfeltet.

Halvveis i løpet var det muligheter for å bytte ski, noe ingen av de tre i front valgte å gjøre. Bjørgen og forfølgergruppen med Astrid Uhernholdt Jacobsen og to andre valgte å bytte ski og havnet halvminuttet bak trioen i front.

Bjørgen og Jacobsen lå lenge bak trioen i front med 20-30 sekunder, men da Ragnhild Haga gikk i front tok de to norske forfølgerne raskt innpå og lå bare 15 sekunder bak tetgruppen etter 25 kilometer.

Sakte men sikkert tok Bjørgen og Jacobsen innpå og det endte med at alle fem ble samlet da det gjenstod en kilometer. Bjørgen dro rett ifra de fire andre og vant tremila for andre år på rad og for sjuende gang i karrieren.

- Hun viser ingen respekt

Den største overraskelsen på søndagens tremil var at den amerikanske jenta, Jessica Diggins som hovedsakelig er kjent for sine sprintegenskaper, fulgte Kalla og Haga i front. De norske kommentatorene ble imponert over Diggins, som tok OL-gull i lagsprint med Kikkin Randall i Pyeongchang.

- Hun viser ingen respekt her, sa Jann Post idet Diggins gikk forbi Kalla og trøkket til opp en av bakkene.

Les også: Kollen-arrangøren: Folks oppførsel er tragisk

Kaos i Holmenkollen lørdag

Lørdagens femmil for herrene ble preget av kaoset som skjedde i etterkant av rennet. Enorme mengder ville forlate området samtidig og det endte med at tilskuere besvimte i et trangt klyngeinferno.

Tallene på skadede mennesker økte utover kvelden og det endte med at over 100 mennesker ble meldt skadet. Tilskuere på vei hjem fra femmila ble kjørt over av T-banen, som ble stoppet flere ganger i løpet av kvelden.

Den verste hendelsen skjedde rundt klokka 19.30 ved T-banestoppet, Voksenlia. Der ble en ung kvinne overkjørt av T-banen, og hun fikk strømskader i tillegg. Tre personer prøvde å hjelpe henne opp fra T-banen, men de fikk alle strøm i kroppen, via kvinnen de prøvde å redde.

Mest sett siste uken