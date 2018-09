Suveren Dennis vant VM-tempoen

Australske Rohan Dennis (28) smadret konkurrentene og syklet inn til et suverent VM-gull i mennenes temporitt. Norske Kristoffer Skjerping ble nummer 40.

Dennis vant foran fjorårsvinner Tom Dumoulin (Nederland), mens Victor Campenaerts (Belgia) tok bronsen. Det er Rohan Dennis' første VM-medalje.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har aldri vunnet VM-gull i noen aldersklasse, så å vinne den første som senior er virkelig stort, sa Dennis i seiersintervjuet.

Som verdensmester får han ikle seg regnbuetrøya i temporitt det neste året.

– Jeg skal nyte hvert øyeblikk, sa Dennis med et stort smil om munnen.

Sekundstrid om sølvet

I Bergen i fjor ble han nummer åtte, men i Innsbruck onsdag var det aldri tvil om hvem som var raskest.

Australieren tok teten med 8,84 sekunder på første mellomtid, og han økte ledelsen hele veien. Til slutt vant han med 1 minutt og 21 sekunder, men Dennis våget ikke å slippe jubelen løs da han syklet over målstreken.

– Jeg ville være sikker, og man er aldri sikker før Tom kjører i mål, sa han.

Med Dennis som suveren gullvinner var den største spenningen knyttet til sølvkampen, som ble en sekundstrid mellom Dumoulin og Campenaerts.

Dumoulin hadde Campenaerts' tid å kjøre på, og han snek seg i mål et halvt sekund foran belgieren. Likevel var han tydelig skuffet da han kom i mål, og nederlenderen la ikke skjul på at han var skuffet over å bli nummer to.

Skjerping nummer 40

Norske Kristoffer Skjerping (25) endte på 40.-plass, 6 minutter og 24 sekunder bak gullvinner Dennis.

– Jeg er veldig fornøyd med første og siste del, men bakken var litt for dårlig. Jeg tapte litt mye tid der, sa Skjerping til TV 2.

Nordmannen skulle gjerne sett at han var litt nærmere teten.

– I hodet mitt er jeg en vinnerskalle. Jeg har lyst til å kjempe i front, og jeg er «pissed» over at jeg er så langt bak, sier Skjerping til TV-kanalen.

(©NTB)

