Suveren Henrik Ingebrigtsen: – Covid-19 har vært en gavepakke

Henrik Ingebrigtsen var suveren på 5.000 meteren på Bislet under Boysen Memorial mandag. Tiden 13.19,65 var årsbeste i verden.

Det som skulle ble en spennende duell mellom Ingebrigtsen og Sondre Nordstad Moen endte med at Ingebrigtsen smadret konkurrentene. Storebror Ingebrigtsen løp alene over mållinjen til klar seier på 5000-meteren på tiden 13.19,65.

Det var bare fire sekunder bak sin personlige rekord, men godt nok til årsbeste i verden på distansen.

– Jeg kjenner at jeg har mer inne enn det her, men det er godt å få det ut på en mandag på Bislett, sa 29-åringen til pressen etter målgang.

Henrik Ingebrigtsen mente at dette var hans beste løp noen gang. Marsjfarten underveis var ikke riktig bra nok til at det kunne bli ny personlig rekord på ham.

Motsatt

– Jeg fikk god hjelp til midtveis. Dette løpeopplegget passer meg bedre enn i et Diamond League-løp. Der ville det ha vært motsatt. Der ville jeg ha blitt dratt med i en vanvittig åpningsfart, og så hadde det handlet om å holde hodet over vannet i resten av løpet, sa Henrik Ingebrigtsen.

Den eldste av løperbrødrene har vært mye skadd i de siste årene. Slik har det ikke vært etter det siste inngrepet hans sist oktober.

Nå har han fått en bedre treningsperiode enn på lang tid.

– I prestasjon er dette helt på høyde med løpet da jeg satte pers. Selv om jeg ikke har toppet formen, så vet jeg at jeg har et vanvittig bra grunnlag. Hele covid-19-situasjonen vi er oppe i har vært en gavepakke for meg. Hver sesong har jeg måtte skynde for å rekke neste løp, og etter det må jeg skynde meg å lappe meg sammen til neste løp, og så er det mesterskap.

Ingen tid

Han sier at det ikke har vært tid til å bygge seg opp i det tempoet som han burde.

– Den tiden har jeg fått nå. I de siste fem månedene har jeg fått trent bedre enn jeg noen gang har gjort. Jeg håper at jeg kan bygge videre på dette helt fram til OL i Tokyo neste år. Kanskje kan ende opp en plass mellom 13.05 og 13.10 mot slutten av denne sesongen, sa Henrik Ingebrigtsen.

Sigrid Jervell Våg vant 5.000 meter for kvinner. Tjalve-løperen vant på 16.12,11. Vienna Søyland Dahle løp inn til andreplass på 16.14,87.

Boysen Memorial stevnet gjennomføres over to dager, mandag og tirsdag. Brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen løper 800 meter tirsdag. Konkurransen er Ingebrigtsen-brødrenes første siden Impossible Games i juni.

