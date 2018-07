Suveren Warholm satte norsk rekord

Ingen klarte å utfordre Karsten Warholm på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i London lørdag. 22-åringen satte norsk rekord med 47,65.

Warholm løp inn i ensom majestet og slo den forrige rekorden med 16 hundredeler. Det var også stevnerekord. Tiden var den 23. raskeste i verden gjennom tidene. Den var hans første store internasjonale seier denne sesongen.

22-åringen var tilbake der han tok det sensasjonelle VM-gullet på 400 meter hekk i august i fjor.

– Et eller annet er det. Jeg kjente det da jeg kom hit at det var noen av de samme vibbene. Jeg hadde lyst til å levere varene samme plass som jeg vant VM-gull, sa Warholm til NRK etter målgang.

Soleklar seier

Under lørdagens Diamond League-stevnet på London stadium gikk det svært bra for Warholm. Sunnmøringen åpnet svært sterkt i bane sju, og ingen av utfordrerne klarte å måle seg mot 22-åringen, som løp inn til en soleklar seier på oppløpet.

Warholm er godt i rute til friidretts-EM i Berlin i august. Nærmeste konkurrent var Yasmani Copello fra Tyrkia som sikret andreplassen 79 hundredeler bak. Irske Thomas Barr tok tredjeplassen med tiden 48,99.

Samba deltok ikke

– Nå begynner det å gå veldig fort, og det passer jo bra. Og så er det klart at i et mesterskap så er nødvendigvis det viktigste ikke tid, men plassering, og jeg kommer til å sørge for at jeg er på topp når jeg kommer til Berlin, fortsatte sunnmøringen.

Løpet ble ikke regnet som Diamond League-øvelse selv om det fant sted under et slikt stevne. Resultatene regnes dermed ikke med i sammendraget om Diamond League-tittelen.

Warholms største konkurrent Abderrahman Samba fra Qatar deltok ikke i øvelsen. Qatareren løp heller 400 meter og satte personlig rekord med tiden 44,62.



