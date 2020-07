Suverene Glimt herjet med røde Odd

Odd var sjanseløse hjemme mot Bodø/Glimt etter å ha blitt redusert til ti mann. Et lekent Glimt-lag viste gulltakter i 4-0-seieren.

Med kantspillerne Jens Petter Hauge og Philip Zinckernagel i storform, gjorde Glimt som de ville med Odd-forsvaret. Glimt står med fem seirer av fem mulige i årets serieåpning.

Sist et lag åpnet eliteserien med fem strake seire, var da Rosenborg cruiset mot et overlegent seriegull i 2003, 14 poeng foran nettopp Glimt.

– Jeg skal ikke si at det føles enkelt, men vi angriper mye, og når vi lykkes, ser det bra ut. Så vi er inne på noe, sa Jens Petter Hauge til Eurosport.

Odd-trener Jan Frode Nornes slo fast at Bodø/Glimt er Norges beste lag sammen med Molde.

– Når Espen blir utvist og de får satt den straffen til 1-0, er forskjellen altfor stor. Bodø/Glimt er et fordømt godt fotballag. Det er Norges beste fotballag sammen med Molde. Jeg blir overrasket hvis de ikke er i gullkampen. De er et lokomotiv, og det er vanskelig å stoppe et lokomotiv.

Enkel oppskrift

I Skien var oppskriften enkel: God ballkontroll og kjappe, presise kombinasjoner langs kantene gjorde at Odd raknet i første omgang, og aldri kom tilbake.

5-0 i sjansestatistikken, 2-0 i målprotokollen og en Glimt-ballbesittelse på 74,5 prosent sier sitt.

1-0 kom etter at et Hauge-show på venstresiden endte med innlegg til Kasper Junker, som ble meiet ned av Odds Espen Ruud på femmeteren. Resultatet ble rødt kort til Ruud, og en straffe Philip Zinckernagel sikkert hamret i mål.

Reprise ga 2–0

Tre store Glimt-sjanser og tolv minutter seinere, leverte Hauge og Junker en reprise av 1-0. Denne gang ble ikke Junker taklet, men fikk i stedet sette ballen i mål fra kloss hold.

Det ble ikke særlig mye bedre for Odd etter hvilen. Et flott langskudd fra Marius Høibråten ga 3-0 før Sammy Skytte kunne sette inn det fjerde med bredsiden etter en sterk assist fra Zinckernagel.

Hauge sto bak det meste av Glimts farligheter mens han var på banen. Vingen, som skal være på vei til belgisk fotball, gjorde alt uten å score.

Godhumør

– Når Jens er i det humøret som han var i dag, er det en fornøyelse å spille med ham, sa Glimts målscorer Kasper Junker i pausen. Han skrøt av dommeren for å ha blåst straffe og rødt kort.

– Det var en klar straffe. Jeg vil gi ros til dommeren for å dømme på den, det var godt arbeid.

Odd merket savnet etter toppscorer Torgeir Børven, som har dratt til Rosenborg. Tobias Lauritsen fikk sjansen på topp fra start, mens nykommeren Mushaga Bakenga kom inn etter en drøy time, men Odd hadde mer enn nok å gjøre med å forsvare seg for å unngå et enda pinligere nederlag.

Glimt-trener Kjetil Knutsen er blitt koblet til Rosenborg-jobben i det siste. Onsdag ga han Odd og resten av Fotball-Norge en leksjon i offensivt 4-3-3-spill.

