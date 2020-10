Suverene Nadal vant Roland-Garros og tangerte Federers 20 Grand Slam-titler

Rafael Nadal knuste verdensener Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5 i Roland Garros-finalen. Med sin 20. Grand Slam-triumf tangerte han Roger Federers rekord.

Nadal er kongen av Roland-Garros, grusturneringen i Paris. Søndag ble det enveiskjøring i finalen mot Djokovic. Serberen, som er rangert som best i verden, kjempet hardt, men kom rett og slett til kort.

Gigantduellen ble en fest for TV-seerne og de få tilskuerne som fikk være til stede. De to stjernene vartet opp med storspill begge to, men Nadal var for god.

Seieren er hans 20. i Grand Slam, og 13 av dem har kommet på rødgrusen i Paris. Spanjolen tangerte den sveitsiske legenden Roger Federers 20 Grand Slam-titler. Nadal er fortsatt «bare» 34, og har muligheten til å passere Federer (39).

– Rafas hus

– Dette er jo Rafas hus, sa Djokovic (33) før kampen, fullt klar over at han skulle opp mot en legende i den franske hovedstaden. Og Nadal viste tidlig at han er herre i eget hus.

Førstesettet ble avgjørende. Allerede i første servegame sikret Nadal seg et bruddpoeng, og sånn fortsatte det. Etter Djokovics andre servegame ledet Nadal 3-0 og første sett var nærmest avgjort på 1-2-3.

Det fjerde gamet i førstesettet ble en prøvelse for rivalene, og en nytelse for dem som fulgte kampen. Lange kamper om hvert poeng, delikate slag og en oppvisning av alle måtene man kan spille på grusen ledet fram til at Nadal til slutt holdt serven og gikk opp til 4-0 til tross for at han hadde flere breakballer mot seg.

Nadal vant til slutt førstesettet 6-0. Et resultat man sjelden ser i finaledueller mellom gigantene.

Bestemt Nadal så seg aldri tilbake

I andresettet startet Djokovic med å holde egen serve for første gang i kampen. Men så fulgte fire strake poeng til Nadal og dermed var også det settet så godt som avgjort. Nadal vant det 6-2.

I det tredje gjorde Djokovic et siste forsøk og fikk sitt første brudd i kampen da han brøt Nadals serve til 3-3. Da Djokovic slo en dobbeltfeil og ble brutt til 5-6 fikk Nadal muligheten til å serve seieren hjem. Det gjorde han og vant finalen i strake sett 6-0, 6-2, 7-5.

Djokovic hadde vunnet 14 av de siste 18 oppgjørene med Nadal, men søndag var det tydelig at Nadal hadde bestemt seg: Han ville vinne og tangere legenden Roger Federers 20 Grand Slam-titler.

Det er nemlig antall Grand Slam-seirer som betyr aller mest når man skal sammenligne tennisspillere. Federer og Nadal er en av tennishistoriens største dueller, mens den yngre Djokovic med sine 17 Grand Slam-titler har gode muligheter til å passere dem begge i framtiden.

Nadal har i tillegg OL-gull både i single og double.