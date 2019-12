Suverene Stavanger lekte med Stjernen og tok sin femte strake seier

Serieleder Stavanger Oilers fosser videre i eliteserien i ishockey. Torsdag ble det 5-1-seier hjemme mot Stjernen.

Stavanger leder ligaen soleklart og dette var den femte strake seieren for laget. Oilers har kun tapt to av 23 kamper denne sesongen, én av dem etter straffeslag.

Om laget fortsetter storspillet skal det godt gjøres at Stavanger-laget denne sesongen ikke sikrer sin første tittel siden 2017.

Ikke engang minuttet var spilt da hjemmelaget tok ledelsen. Mathias Trettenes fant Dan Kissel som satte inn 1-0 for Stavanger. Thomas Berg-Paulsen økte til 2-0 for vertene i overtall midtveis i åpningsperioden.

Snaue ti minutter ut i den andre perioden utnyttet hjemmelaget nok en gang et overtall da Nolan Zajac satte inn 3-0. Samme mann økte til 4-0 bare tre minutter senere. Et drøyt minutt senere fortsatte Stavanger målshowet da Magnus Hoff fikset vertenes femte mål for kvelden.

Det roet seg noe i den tredje perioden. Kanskje hadde Oilers lørdagens toppkamp borte mot Vålerenga i bakhodet. Gjestene fra Fredrikstad reduserte ved Emil Krabberød Buskoven snaue ni minutter ut i perioden, men det ble uansett klart tap for Østfold-laget som ligger på 7.-plass på tabellen.

