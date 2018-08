Suverent NM-gull til verdensmester Lundanes

En uke etter VM-seieren på langdistanse tok Olav Lundnes et suverent gull i NM orientering ultralangdistanse. Marianne Andersen vant kvinneklassen.

– Det var fantastisk fint ute i skogen her. Terrenget var helt nydelig, sa Lundanes etter å ha løpt i mål til seier med over åtte minutters margin i Høydalsmo.

Drøyt 20 kilometer med orientering tar på selv for en verdensmester.

– På langstrekket var det litt krisestemning, men da det kom to drikkestasjoner på rappen, og jeg samtidig fikk i meg to «gel», klarte jeg å mobilisere til en skikkelig avslutning, sa han.

Gaute Hallan Steiwer på sølvplass var slått med 8.14 minutter. Førsteårssenior Audun Heimdal ble nummer tre.

Lundanes tok sitt femte NM-gull i ultralangdistanse.

Marianne Andersen var nesten like overlegen i kvinneklassen og vant over fem og et halvt minutt foran Kamilla Olaussen.

– Jeg åpnet kontrollert og tok trygge valg underveis. Jeg er veldig fornøyd med at jeg sto distansen såpass bra, sa hun.

– Et NM-gull er deilig i seg elv, men det var også godt å vise at jeg kan stå en hel ultralang.

Hun slo tilbake etter en mindre vellykket VM-langdistanse for en uke siden og henviste Olaussen til sølvplass, mens Marte Narum ble nummer tre.

Både Lundanes og Andersen viste lovende takter to uker før verdenscupen i Halden.

