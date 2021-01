Svahn fremst i svensk sprintdominans – Svensson sjokkerte blant herrene

Linn Svahn var sterkest i spurten og vant sitt tredje renn av sju muligheter i årets Tour de Ski. Så fulgte Oskar Svensson opp med sin første verdenscupseier.

Svensson gikk til over den siste bakketoppen og holdt unne for kanonene bak. Gleb Retivykh ble nummer to, mens tourleder Aleksandr Bolsjunov ble nummer tre.

Sistnevnte økte dermed ledelsen og er etter lørdagens sprint 3.22 minutter foran Maurice Manificat, mens Ivan Jakimusjkin og Artjom Maltsev er 3.27 bak. Denis Spitsov følger 3.50 bak.

I kvinneklassen fulgte Maja Dahlqvist og Emma Ribom på plassene bak Svahn, som viste hvorfor hun vant sprintcupen sammenlagt i det som var hennes først virkelig verdenscupsesong sist vinter. Seieren var også hennes tredje i sprintverdenscupen denne sesongen.

Jessie Diggins røk i semifinalen, men beholdt ledelsen i verdenscupen. I det kun avslutningen opp den beryktede «monsterbakken» Alpe Cermis står igjen, har amerikaneren 54 sekunders ledelse til Julija Stupak, som også røk i semifinalen lørdag.

(©NTB)

