Svak norsk statistikk før Spania-kampen: 8-34 i målforskjell mot Europa-toppene siden 2010

Martin Ødegaard jakter på noe så sjeldent som en internasjonal fotballskalp med Norge.

2010 var det hittil siste året Norge virkelig var en fryktet motstander. Da ble det seier både over Frankrike og Portugal.

Siden da har Norge møtt åtte av de aller beste europeiske nasjonene til sammen 14 ganger. Det ga én seier og en uavgjort, begge mot Kroatia. Målforskjellen i denne perioden er 8-34. I åtte av kampene har ikke Norge scoret mål.

Ødegaard tror det er et fundament på gang for norsk suksess også mot de store i europeisk fotball.

– Det er en helt annen trygghet i gruppa, og vi kjenner hverandre bedre. Ting sitter bedre. Vi har fått jobbet mer med det defensive, sier Martin Ødegaard til NTB.

Han er landslagets store stjerne i en alder av snaut 21 år, men med ganske få kamper mot Europas tungvektere for landslaget.

– Det synes jeg. Laget tar steg hele tiden, og det viste bortekampen mot Sverige (1-1) spesielt. Der føler jeg vi hadde fortjent tre poeng, sier Rune Almenning Jarstein til NTB på spørsmål om «Norge er bedre rigget nå for å slå store nasjoner?».

Han har vært med landslaget lenge og stort sett gjort det meget godt tross mange innslupne mål mot toppmotstand.

Lenge siden

Den eneste «tunge seieren» siden 2010, kom trolig også på et gunstig tidspunkt. Flere kroatiske medier meldte at nøkkelspillere ga blaffen og hadde ett mål for kvelden på Ullevaal 6. september 2015: Det var å få et resultat som gjorde at landslagssjef Niko Kovac fikk sparken.

Norge vant 2-0 etter at Kroatia-stjernen Luka Modric opptrådte nesten helt uinteressert kampen gjennom. Jo Inge Berget brukte den rutinerte Kroatia-kapteinen Dario Srna som rundingsbøye ved begge målene.

Kovac var trenerhistorie to og et halvt døgn etter tapet. Kroatia hadde vunnet det omvendte møtet 5-1 i Zagreb.

Nesten tomt

Tirsdag spiller Norge borte mot Romania. Der vil det være tomme tribuner med unntak av cirka 200 tilreisende nordmenn og noen rumenske skolebarn. Romanias fotballforbund er straffet av UEFA for tilskuerbråk.

De to beste fra gruppen går til EM. Spania er så godt som klar allerede. Sverige ligger best an i kampen om 2.-plassen.

Kommer ikke Norge til EM i løpet av høsten, venter en ny sjanse gjennom UEFAs nasjonsliga, gjennom semifinale og eventuell finale i C-divisjonen i mars neste år.

