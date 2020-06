Svak Ødegaard byttet ut da Real Sociedad tapte

Martin Ødegaard klarte ikke å markere seg da Real Sociedad tapte mot Alaves torsdag. Hjemmelaget vant 2-0 etter en meget sterk prestasjon.

For andre kamp av to mulige etter koronapausen gikk Ødegaard av banen ut å imponere. Han ble byttet ut etter 65 minutter på Mendizorrotza Stadium i baskiske Vitoria.

Kampens første mål kom ti minutter ut i den andre omgangen da Alaves' Borja Sainz satte ballen i mål. Målet ble først avblåst for offside, men ble til slutt godkjent etter bruk av VAR.

Målet kom etter en kort offsidevariant der ballen til slutt havnet hos Lisandro Magallán inne i 16-meteren. Sainz fikk noe heldig ballen, før han sikret det som til slutt ble ledelse for hjemmelaget.

Sociedad ble redusert til ti mann etter 80 minutter. Joseba Zaldua fikk sitt andre gule etter å ha satt armen i ansiktet på Luis Rioja.

Fem minutter senere ble også Alaves redusert. Tomas Pina fikk sitt andre gule, også han etter for aktiv armbruk etter en duell.

2-0 var et faktum på overtid da Martin Aguirregabiria sentret ballen i mål fra fem meter etter at Alejandro Remiro måtte gi retur på et skudd fra Joselu Mato.

I det ni serierunder gjenstår ligger Real Sociedad på femteplass i La Liga. Getafe ligger på plassen bak med like mange poeng. Det er to poeng opp til Atlético Madrid på fjerdeplass som gir mesterligaspill. Alle lagene har spilt 29 kamper.

Søndag tar Real Sociedad imot Real Madrid. Madrid vant 3-1 da lagene møttes i november.

Alaves ligger nå som nummer 13 i La Liga med ti poeng ned til Mallorca på nedrykksplass.

(©NTB)