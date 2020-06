Svein Arne Hansen er død

Svein Arne Hansen, tidligere president i Norges friidrettsforbund, har gått bort.

Hansen døde lørdag formiddag, melder VG. Han ble 74 år gammel.

Det er familien som bekrefter nyheten til avisen.

Hansen var president i Norges friidrettsforbund i tolv år fra 2003. Han er også kjent som tidligere stevnedirektør for Bislett Games.

- Det er en stor idrettspersonlighet i Europa som har gått bort, sier Steinar Hoen til Nettavisen.

Hoen var mannen som erstattet Hansen som stevnedirektør for Bislett Games.

I 2006 mottok Hansen Bislett-medaljen for sitt bidrag knyttet til Bislett Games og i norsk friidrett. Hoen hyller Hansen for jobben han gjorde.

- Det var Svein Arne som sa til meg i 2003 at det bare var å ringe den dagen jeg ville ta over for ham på Bislett. Han var klar på at jeg kunne gjøre en god jobb. Det var jeg veldig smigret av den gangen, sier Hoen.

JOBBET SAMMEN: Svein Arne Hansen og Steinar Hoen. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Den tidligere høydehopperen jobbet som Hansens assistent de fire første årene før han fikk de fulle ansvaret i 2010.

- Hans kontakter var enorme over hele veien. Jeg ble introdusert til alle av Svein Arne i løpet av de fire årene, forteller Hoen som mener Hansen har vært svært viktig for Bislett Games.

- Han videreutviklet det produktet som Arne Haukvik skapte og tok produktet videre til en ny generasjon. Det var under Svein Arnes tid at dette ble et økonomisk stort arrangement, forteller Hoen.

Dagens stevnedirektør forteller at han tok over et arrangement i meget god stand.

I april 2015 ble Hansen president i Det europeiske friidrettsforbundet. Han ble gjenvalgt til en ny fireårsperiode i 2019, men tidligere i år ble 74-åringen rammet av hjerneslag.