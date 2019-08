Svein Maalen skrev under ny kontrakt med Ranheim

Treneren har skrevet under på en avtale som gjør han til fast ansatt i Ranheim.

Ranheim Fotball bekrefter torsdag kveld at de har skrevet ny kontrakt med suksesstreneren Svein Maalen. Den nye avtalen er av de spesielle slaget i Fotball-Norge, da Maalen ikke lenger skal jobbe på noen tidsbegrenset kontrakt.

I stedet har Maalen fått en ordinær arbeidsavtale som fast ansatt som hovedtrener i klubben. Det bekrefter klubben selv på egne nettsider.

- For oss er det logisk å gjør det på denne måten. Svein har vært og er en av de mest sentrale personene i utviklingen av klubben Ranheim. Med en ordinær arbeidsavtale ønsker vi som klubb å forsterke akkurat dette og sender et tydelig signal til Svein om tillit og trygghet. Med en tidsbegrenset trenerkontrakt er det ofte mye spekulasjoner, unødvendig støt og energilekkasjer det siste året med tanke på snakk om ny kontrakt. Vi mener det er fornuftig å rydde unna mest mulig støy og gi enda bedre rammebetingelser for Svein til å prestere enda bedre som leder for laget og teamet rundt, sier daglig leder Frank Lidahl til klubbens hjemmeside.

Også Maalen er fornøyd med den nye løsningen han og klubben har kommet fram til.

- Vi har diskutert oss fram til dette over tid og funnet ut at dette er en god løsning for både klubben og meg. Jeg ser på det som en tillitserklæring og mener samtidig at dette vil gjøre det enda enklere å holde fokus på det vi skal holde på med hver dag, forklarer treneren.

Ranheim ligger for øyeblikket på 14.-plass i Eliteserien og kjemper en hard kamp for å unngå nedrykk til OBOS-ligaen.