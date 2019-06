Svein Oddvar Moen er ferdig som internasjonal toppdommer

Svein Oddvar Moen har blitt nedgradert av UEFA for andre gang på to år. Dermed er ingen norske fotballdommere på de to øverste nivåene i Europa.

40-åringen var i elitegruppen til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) fram til 2017, men har nå falt ned til nivå tre. Det ble klart da UEFA kunngjorde rangeringen for første halvdel av 2019/20-sesongen nylig. Fotballdommeren fra Haugesund anser nedgraderingen for naturlig. – Det er en tid for alt. Jeg har vært internasjonal dommer i 16 år. At jeg nå er ferdig som internasjonal toppdommer, ser jeg på som naturlig. Nå er tiden inne for at yngre krefter tar over, sier Moen til Fædrelandsvennen. Han vil likevel fortsette å dømme Eliteserien og internasjonalt selv om han er ferdig som internasjonal toppdommer. 40-åringen har deriblant dømt kvartfinaler i mesterligaen, semifinale i europaligaen, OL og EM-sluttspill. Han var fjerdedommer i VM i 2014 og dømte finalen i U17-VM i 2011. Moen er nå rangert i gruppe som Espen Eskås, Tore Hansen og Ola Hobber Nilsen. Sistnevnte ble vurdert for opprykk, men ble nådde ikke opp, opplyser dommersjef Terje Hauge til avisen. På nivået under er Kristoffer Hagenes, Rohit Saggi og Kai Erik Steen. På kvinnesiden kan Henrikke Holm Nervik glede seg over opprykk fra nivå tre til nivå to. Emilie Rodahl Dokset forblir på nivå tre, mens Sarah Fatemeh Zangeneh nylig har blitt tatt opp dit etter å ha fått FIFA-merket. (©NTB)