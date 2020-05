Sveits sier fra seg ishockey-VM

Sveits' ishockeyforbund vil ikke søke om å flytte årets avlyste VM til neste år. Dermed arrangeres ishockey-VM i 2021 i Riga og Minsk.

Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) skriver i en pressemelding at hovedgrunnen til sveitsernes VM-nei er den store økonomiske risikoen ved en flytting til 2021.

Samtidig er det klart at arrangøren skal starte jobben med å tilbakebetale penger til alle dem som hadde kjøpt billetter til 2020-mesterskapet.

Årets VM skulle startet i neste uke, og Norge skulle spilt i gruppe med vertsnasjonen Sveits i Zürich. Sveitserne har ikke gitt opp å arrangere VM på et senere tidspunkt, fastslår IIHF.

– Sveitsisk ishockey skal de neste ukene diskutere når de skal melde seg på som interessent for VM i et annet år. Per dags dato er VM fordelt til og med 2025, skriver forbundet.

Neste års ishockey-VM fordeles mellom Hviterusslands hovedstad Minsk og Latvias hovedstad Riga. Det skal etter planen spilles fra 7.- til 23. mai.

VM beveger seg videre til Finland (Helsingfors og Tammerfors) i 2022, mens russiske St. Petersburg arrangerer 2023-mesterskapet. Tsjekkia blir vertsnasjon i 2024, mens Sverige og Danmark deler mesterskapet året etter.

