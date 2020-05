Sveitsiske fotballklubber avgjør 29. mai om sesongen skal fullføres

Den sveitsiske ligaen i fotball opplyser at klubbene 29. mai skal fatte en avgjørelse om hvorvidt de ønsker å fullføre sesongen med start 19. juni.

De 20 klubbene i de to øverste divisjonene skal møtes til videokonferanse to dager etter at myndighetene i landet legger fram oppdaterte retningslinjer mot viruspandemien.

Dersom seriespillet starter opp igjen 19. juni, ligger det an til sju helgerunder og seks midtukerunder for å spille serien ferdig innen Uefas frist for nasjonale serier i begynnelsen av august. Det betyr 13 kamper på 46 dager for hvert lag.

St. Gallen topper tabellen på bedre målforskjell enn tittelforsvarer Young Boys, fem poeng foran Basel, med 13 serierunder igjen å spille.

Myndighetene har tidligere åpnet for trening fra kommende mandag og for kamper uten tilskuere fra 8. juni, avhengig av utviklingen av pandemien, men ligaen har gjort det klart at tidligste kampdato er 19. juni.

En meningsmåling nylig viste at et flertall av spillerne ønsker å avbryte sesongen uten å spille den ferdig.

