Sven-Göran Erikssson om England-stjerner og Sir Alex Fergusons sinne

Det er ikke bare å håndtere stjernespillere, noen ganger må man også håndtere trenerne deres.

Sven-Göran Eriksson kan se tilbake på en lang og suksessfull trenerkarriere.

Svensken har trent lag som Benfica, Roma, Manchester City - og selvfølgelig Englands landslag. Da «Svennis» fikk jobben som England-sjef i 2001 var han den første ikke-engelske treneren som fikk den muligheten.

Det skulle bli seks år i sjefsstolen på landslaget, og i et nylig intervju med The Times avslører treneren ikke bare hvordan det var å håndtere Englands superstjerner, men også Sir Alex Ferguson - som gjerne ville ha en finger med i spillet.

Avslører hissig Ferguson-samtale

Den legendariske skotten syntes nemlig svært lite om at Eriksson ønsket å ta med Wayne Rooney til VM-sluttspillet i 2006. Den daværende Manchester United-spissen hadde slitt med en brukket tå tett opp mot sluttspillet, og Ferguson tente på alle plugger da det ble kjent at hans beste spiller skulle delta i VM for England.

- Det fascinerende med Sir Alex Ferguson var at han ringte klokken syv om morgenen - eller tidligere hvis han var sur. Alltid. Det var heller aldri «hei Sven, hvordan har du det?», det gikk bare rett på roping. Jeg trodde han skulle drepe meg. Han sa rett ut at han skulle drepe meg, og at jeg var ferdig, sier Eriksson til avisen.

Og legger til:

- Det som er rett er rett, og det som er feil er feil. Når du sier «ikke velg Rooney, for da dreper jeg deg», da svarte jeg med «dra til helv**e, hva er det med deg?».

SJOKK: Dette røde kortet til Wayne Rooney mot Portugal i VM 2006 skapte sterke reaksjoner i England. Foto: Volker Hartmann (AFP)

Foranledningen til den mindre hyggelige telefonsamtalen var et møte mellom Manchester Uniteds og Englands medisinske stab - som var uenige om hvorvidt Rooney ville kunne spille for England i VM. Sir Alex skal ha marsjert ut av møtet da han forsto at han ville tape diskusjonen, og han skal også ha sparket representanten fra United i ettertid.

Da Rio Ferdinand ble suspendert av FA i åtte måneder grunnet manglende oppmøte på flere dopingtester, skal Ferguson ha vært klar og tydelig på at Eriksson skulle fortsette å velge midtstopperen til landslaget - ellers kunne han bare glemme å få noen av de andre United-spillerne til samlingene.

- England-spillerne er barn

Til tross for erfaring fra flere land i Europa, var det noe helt annet som møtte Eriksson da han først tok England-jobben i 2001.

- Jeg spurte Lampard og Gerrard om de kunne spille sammen, og de sa alltid at det ikke var noe problem. Bunnpunktet? Tapet i Nord-Irland. Beckham sentralt i banen - aldri igjen. Michael Owen? Jeg elsket han som person, men han kunne aldri trene regelmessig. Wayne Rooney? Han var fantastisk som 17-åring, så mistet han farten sin litt. Men jeg rister alltid på hodet når jeg hører kritikerne snakke om han, sa svensken.

Til tross for at England på papiret hadde noen av verdens beste fotballspillere i laget da Eriksson hadde hovedansvaret, skulle han aldri ta laget lenger enn til kvartfinaler i EM og VM-sammenheng.

Både i 2002, 2004 og 2006 ble det bare nesten, og «Svennis» er ikke i tvil om hvilket av lagene som var det beste.

TO AV DE STØRSTE: England-stjernene mente det ikke var noe problem å spille sammen på midten - Premier League-rivaleriet til tross. Foto: Paul Ellis (AP)

- Laget i 2006. Jeg kunne ikke - og kan fortsatt ikke se noe lag som var bedre enn England i den turneringen. Vi var uheldige med Rooneys utvisning mot Portugal, men presset var for høyt på oss. Forventningene til oss var at vi måtte vinne, hvis ikke var vi dritt. Det var alt for mye snakk om «the Golden Generation». De var gode spillere, men andre lag hadde også gode spillere, forklarer svensken.

- Det - og straffespark - var Englands største utfordring. Min største anger er at jeg ikke tok med en mental trener, men jeg var veldig selvsikker og overbevist om at vi (England) skulle vinne. Jeg husker Roberto Mancini fortalte meg at han skulle sette penger på oss, og jeg fortalte han at det gjorde han lurt i.

Den største utfordringen var kanskje noe helt annet, noe som ikke handlet om hva som skjedde på fotballbanen. Kjedsomhet, skulle nemlig vise seg å være et problem for England-stjernene.

- Jeg husker en av de første bortekampene, så spurte David Beckham meg om de kunne dra på shopping dagen etter, fordi det var ikke noe opplegg med laget. Jeg spurte «shopping - fotballspillere på shopping?!», og han svarte at de ville dra på kjøpesenteret.

- VM i Japan... Da jeg dro for å se på hotellet, så forklarte de meg at det var et spillerom der. Jeg lurte på om vi ikke skulle spille fotball utendørs, men så forklarte de meg hva det var. Det var helt vanvittig hva FA hadde gjort, det var som Las Vegas. Jeg sa at «dette er jo for barn», men da svarte de bare at «ja, men spillerne er jo som barn». Det var fantastisk, forklarer den meritterte treneren.