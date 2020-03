Svendsen gjenvalgt som fotballpresident

Terje Svendsen er gjenvalgt som fotballpresident for ytterligere to år. Det ble klart på fotballtinget søndag.

Han var enstemmig innstilt av valgkomiteen i NFF. Det ble også utfallet søndag på fotballtinget på Ullevaal stadion.

– Først må jeg få lov til å takke for tilliten til gjenvalget, åpnet Svendsen med.

– Tusen takk for samarbeidet, for en engasjert tingforsamling, gode debatter og gode innspill. Det har vært et veldig bra ting, fortsatte han.

For nesten nøyaktig fire år siden ble Svendsen valgt som ny fotballpresident. Da var han i realiteten den eneste kandidaten til å bli Yngve Halléns erstatter.

I perioden 2006–2012 var Svendsen styreleder i Rosenborg. Fra 2011 har han også vært styremedlem i Norsk Toppfotball.

Svendsen er utdannet siviløkonom og med mange års erfaring fra lederstillinger innen bank og finans.

Styremedlemmene Gunhild Lærum og Leon Aurdal er også gjenvalgt. Malin Frantzen Øiseth (ny) er valgt for to år. Hun er det yngste styremedlem i Norges Fotballforbund noen gang.

– Jeg er veldig opptatt av fair play, hvordan vi skal bygge opp gode verdier hos barn og unge fra de er små. De verdiene de tar med seg fra de er yngre i fotballen, det synes også når de blir eldre, sa hun til VG søndag.

(©NTB)