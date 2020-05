Svendsen-mål og Solbakken-seier i dansk generalprøve

Sander Svendsen scoret for OB, mens Ståle Solbakken så sitt FC København vinne da mange av klubbene i dansk superliga spilte treningskamp tirsdag.

Det var generalprøve før den danske serien sparkes i gang igjen. AGF og Randers er først ut i en hengekamp torsdag, før det er full runde i helgen.

Svendsen ga sitt OB-lag 3-2-ledelse over AaB med et straffespark, men gjestene fra Jylland halte i land 4-3-seier på Fyn. Jores Okore, som etterforskes for kampfiksing etter en hendelse i fjor, scoret ett av Aalborg-lagets mål. Iver Fossum spilte hele kampen for AaB.

Solbakken så sitt FCK-lag vinne 3-1 over Sønderjyske i en kamp der tre av målene kom i siste minutt og tilleggstiden av første omgang. Sten Grytebust spilte siste halvtime for FCK og holdt buret rent.

– Det var klar framgang fra fredagens kamp mot OB. Det var mer tempo i spillet, og vi skapte sjanser gjennom hele kampen. Nå skal vi finpusse formen på treningsfeltet, sa Solbakken til klubbens nettsted.

Brøndby spilte to treningskamper tirsdag, slo Lyngby 2-1 i den ene og tapte 2-4 for Hvidovre i den andre.

